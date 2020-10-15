Террасы и паркинг! Квартиры в центре Минска – от 3 200 рублей за метр! Кредит от 4,99% годовых!

Только представьте: вы просыпаетесь утром в вашей уютной квартире, выглядываете в окно, а там – яркие краски парка. Спускаетесь на скоростном бесшумном лифте – и оказываетесь в светлом дизайнерском лобби в эко-стиле. А на первом этаже дома на открытой парковке вас ждет ваш автомобиль.
Впрочем, буквально в пяти минутах ходьбы также две станции метро. Кстати, проделать этот путь вы можете по аллее парка Челюскинцев, которая начинается прямо у вашего дома. У вас есть маленький ребенок? Детский садик находится рядом. А после работы вы сможете поиграть с малышом на детской площадке во дворе или прогуляться по парку, где есть и спортивные площадки, и аттракционы. Или отправиться на велопрогулку – велодорожка размечена у самого подъезда!
Все это – не кадры из какого-то фильма. Таким будет обычный день жителей комплекса "Парк Челюскинцев", строительство которого завершается в центре Минска. И сегодня лучшее время для того, чтобы стать владельцем недвижимости в этом уникальном комплексе – приобрести квартиры в готовом доме №7 можно по цене от 3 200 рублей за метр квадратный.
Поторопитесь – жилье в новостройке с таким счастливым числом раскупается очень быстро! Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна, делайте ремонт своей мечты – и готовьтесь к новоселью!
Визит не нужно согласовывать заранее: приехать можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома №7, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.
Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.
Кстати, на сайте bir.by можно выбрать и забронировать подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру в доме №7 – и по акции от застройщика при покупке вы получите скидку от 4 000 до 10 000 рублей.
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· Максимальный срок – до 20 лет.
· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).
· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.
· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.
Добро пожаловать в уютный и светлый дом №7!
Все квартиры в доме – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 79 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.
Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы насладиться свежим воздухом и пением птиц, даже не обязательно покидать квартиру.
На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.
Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.
Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой из 25 этажей.
На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в эко-стиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.
Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.Выбрать и забронировать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.
А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.
Комплекс "Парк Челюскинцев" строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – станции метро "Парк Челюскинцев" и "Московская" и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.
И в то же время рядом – великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Гораздо больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!
В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.
Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.
В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парк Челюскинцев" есть все возможности!
И не забудьте после "Парка Челюскинцев" заглянуть в уже полностью готовый комплекс "Маяк Минска", который находится всего в одной остановке отсюда – у станции метро "Восток" и Национальной библиотеки. Можно даже дойти пешком вдоль проспекта Независимости!
Комплекс "Маяк Минска" построен по принципу "город в городе". Все необходимое для комфортной жизни находится рядом: современная школа, детский сад, поликлиника, медицинские центры, кафе, магазины, фитнес-клубы и салоны красоты. А также офисное здание Dana Center и крупнейший торгово-развлекательный центр Dana Mall.
Во дворах домов – современные и безопасные детские и спортивные площадки, оборудованные тренажерами и "городками". А красивейший бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" уже стали столичными достопримечательностями!
Посетить "Маяк Минска" стоит сразу по многим причинам. Во-первых, чтобы насладиться прогулкой вдоль набережной Слепянской водной системы. Во-вторых, чтобы почувствовать себя настоящим жителем комплекса, заглянув в готовые дома "Гоген" и "Рафаэль", где еще можно купить квартиры.
Кстати, в комплексе "Маяк Минска" вы также можете выбрать коммерческое помещение для своего успешного бизнеса.
И еще одна важная причина заглянуть в "Маяк Минска" на выходных – это красивейший бульвар Пикассо и торгово-развлекательный центр Dana Mall, где кроме магазинов известных брендов находится огромный фуд-корт и ультрасовременный кинотеатр, а также удобный паркинг.
Здесь проводятся интересные мероприятия для детей и взрослых. А еще это место лучших покупок, которые теперь стали еще выгодней благодаря бонусной карте DanaCard. Оформляйте карту прямо в торговом центре – в отделении БПС-Сбербанка – и получайте при покупках бонусы и скидки.
Кстати, прямо у центрального входа в Dana Mall также находится офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". График работы: ежедневно с 9.00 до 22.00.
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