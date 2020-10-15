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15 октября 2020, 08:58

Террасы и паркинг! Квартиры в центре Минска – от 3 200 рублей за метр! Кредит от 4,99% годовых!

Только представьте: вы просыпаетесь утром в вашей уютной квартире, выглядываете в окно, а там – яркие краски парка. Спускаетесь на скоростном бесшумном лифте – и оказываетесь в светлом дизайнерском лобби в эко-стиле. А на первом этаже дома на открытой парковке вас ждет ваш автомобиль.

Впрочем, буквально в пяти минутах ходьбы также две станции метро. Кстати, проделать этот путь вы можете по аллее парка Челюскинцев, которая начинается прямо у вашего дома. У вас есть маленький ребенок? Детский садик находится рядом. А после работы вы сможете поиграть с малышом на детской площадке во дворе или прогуляться по парку, где есть и спортивные площадки, и аттракционы. Или отправиться на велопрогулку – велодорожка размечена у самого подъезда!

Все это – не кадры из какого-то фильма. Таким будет обычный день жителей комплекса "Парк Челюскинцев", строительство которого завершается в центре Минска. И сегодня лучшее время для того, чтобы стать владельцем недвижимости в этом уникальном комплексе – приобрести квартиры в готовом доме №7 можно по цене от 3 200 рублей за метр квадратный.

Поторопитесь – жилье в новостройке с таким счастливым числом раскупается очень быстро! Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна, делайте ремонт своей мечты – и готовьтесь к новоселью!

Визит не нужно согласовывать заранее: приехать можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома №7, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.

Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Кстати, на сайте bir.by можно выбрать и забронировать подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру в доме №7 – и по акции от застройщика при покупке вы получите скидку от 4 000 до 10 000 рублей.

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Нет всей необходимой суммы? Это не проблема! Воспользуйтесь партнерским кредитом Белинвестбанка для покупки квартиры в белорусских рублях:

· Максимальный срок – до 20 лет.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana". Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana". Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера

Добро пожаловать в уютный и светлый дом №7!

Все квартиры в доме – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 79 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Ирина Сыровежкина, участница конкурса "Моя Dana"
Фото: Ирина Сыровежкина, участница конкурса "Моя Dana"
На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки
На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки

Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы насладиться свежим воздухом и пением птиц, даже не обязательно покидать квартиру.

На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!
Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой из 25 этажей.

На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в эко-стиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры
Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры
Первый этаж дома – это открытый гараж-стоянка с кладовыми местами для хранения
Первый этаж дома – это открытый гараж-стоянка с кладовыми местами для хранения

Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.Выбрать и забронировать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.

А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

Комплекс "Парк Челюскинцев" строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – станции метро "Парк Челюскинцев" и "Московская" и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

И в то же время рядом – великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Гораздо больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парк Челюскинцев" есть все возможности!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

И не забудьте после "Парка Челюскинцев" заглянуть в уже полностью готовый комплекс "Маяк Минска", который находится всего в одной остановке отсюда – у станции метро "Восток" и Национальной библиотеки. Можно даже дойти пешком вдоль проспекта Независимости!

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana". Жилой комплекс "Маяк Минска" – это настоящий "город в городе". Яркий, современный, динамичный!
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana". Жилой комплекс "Маяк Минска" – это настоящий "город в городе". Яркий, современный, динамичный!

Комплекс "Маяк Минска" построен по принципу "город в городе". Все необходимое для комфортной жизни находится рядом: современная школа, детский сад, поликлиника, медицинские центры, кафе, магазины, фитнес-клубы и салоны красоты. А также офисное здание Dana Center и крупнейший торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Во дворах домов – детские и спортивные площадки
Во дворах домов – детские и спортивные площадки
Прямо у домов "Гоген" и "Рафаэль" – уже готовый детский сад
Прямо у домов "Гоген" и "Рафаэль" – уже готовый детский сад
Рядом расположена современная школа
Рядом расположена современная школа

Во дворах домов – современные и безопасные детские и спортивные площадки, оборудованные тренажерами и "городками". А красивейший бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" уже стали столичными достопримечательностями!

В готовых домах "Рафаэль" и "Гоген" остались последние квартиры!
В готовых домах "Рафаэль" и "Гоген" остались последние квартиры!

Посетить "Маяк Минска" стоит сразу по многим причинам. Во-первых, чтобы насладиться прогулкой вдоль набережной Слепянской водной системы. Во-вторых, чтобы почувствовать себя настоящим жителем комплекса, заглянув в готовые дома "Гоген" и "Рафаэль", где еще можно купить квартиры.

Кстати, в комплексе "Маяк Минска" вы также можете выбрать коммерческое помещение для своего успешного бизнеса.

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо
Красивейший пешеходный бульвар Пикассо
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Ночной вид комплекса "Маяк Минска" завораживает
Ночной вид комплекса "Маяк Минска" завораживает

И еще одна важная причина заглянуть в "Маяк Минска" на выходных – это красивейший бульвар Пикассо и торгово-развлекательный центр Dana Mall, где кроме магазинов известных брендов находится огромный фуд-корт и ультрасовременный кинотеатр, а также удобный паркинг.

Здесь проводятся интересные мероприятия для детей и взрослых. А еще это место лучших покупок, которые теперь стали еще выгодней благодаря бонусной карте DanaCard. Оформляйте карту прямо в торговом центре – в отделении БПС-Сбербанка – и получайте при покупках бонусы и скидки.

Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!
Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!

Кстати, прямо у центрального входа в Dana Mall также находится офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". График работы: ежедневно с 9.00 до 22.00.

Успейте стать владельцем готовой квартиры в престижных, ярких и комфортных жилых комплексах столицы, пока условия такие выгодные. Получайте ключи – и готовьтесь к новоселью!

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Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Станьте владельцем готовой квартиры в экологичном и престижном комплексе "Парк Челюскинцев" на лучших условиях: от 3 200 рублей за метр!

Живите ярко и красиво в центре Минска – с видом на парк!

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