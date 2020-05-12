Территориальные центры выполнили более 12,8 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 марта по 11 мая в территориальные центры социального обслуживания населения поступило и выполнено более 12,8 тыс. заявок на доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Акция по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств одиноким пожилым гражданам, инвалидам, некоторым другим категориям людей, оказавшимся в вынужденной самоизоляции, продолжается в Беларуси.

Ежедневно с 9.00 до 18.00 территориальные центры (всего их 146) принимают заявки по отдельным телефонным линиям. Больше всего за это время их поступило в ТЦСОНы Гомельской области (3,4 тыс.) и Минска (2,6 тыс.).

Социальным работникам в оперативной доставке помогают волонтеры БРСМ и Белорусского общества Красного Креста. Активно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, почта, общественные и другие организации.

В Минтруда отметили, что фронт работы большой - на 1 апреля в республике было почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников. В ТЦСОНах трудятся 20 тыс. человек, из них 12 тыс. - социальные работники. Причем у них есть еще свои подопечные - более 95 тыс. нетрудоспособных граждан, которые на системной основе получают комплексные социальные услуги на дому. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и др. Дополнительно в сельской местности - растопку печи, доставку воды и уборку придомовой территории.-0-