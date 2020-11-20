Территориальные центры выполнили почти 34 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 марта по 19 ноября в территориальные центры социального обслуживания населения Беларуси поступило и выполнено более 33,8 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Спрос на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов все еще значительный. За неделю - с 13 по 19 ноября - выполнено 800 заявок", - добавили в Минтруда.

Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям.

Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

В республике на 1 октября насчитывалось почти 844 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 155 тыс. не имеют близких родственников.

При этом на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другие. В сельской местности - еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.-0-