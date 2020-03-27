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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные войска Клецкого района приступили к выполнению задач по предназначению, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
На практике отработано инженерное оборудование объектов охраны и обороны, борьба с диверсионно-разведывательными группами условного противника, поиск и уничтожение обнаруженных мин. На въезде в Клецк оборудован и действует контрольно-пропускной пункт.
Плановые мероприятия завершатся командно-штабным учением, на котором военнослужащие территориальных войск Клецкого района отработают вопросы охраны и обороны важных объектов, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения военного положения, а также будут выполнять различные внезапно возникающие задачи.-0-