Территория Беларуси будет задействована для учений ОДКБ в 2020 году

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Территория Беларуси будет задействована для проведения учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анатолия Сидорова, учения ОДКБ в текущем году пройдут в Беларуси, Армении, Кыргызстане и России.

"Ряд совместных учений спланирован к проведению во всех регионах коллективной безопасности, - отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ.- Командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие" по отработке вопросов борьбы с незаконными вооруженными формированиями пройдет в кавказском регионе коллективной безопасности. Спланированы специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения государств - членов ОДКБ "Эшелон" и "Поиск" с силами и средствами разведки, в ходе которых будут решаться задачи обеспечения действий коллективных сил оперативного реагирования".

В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности коллективными силами быстрого развертывания будет проведено совместное учение "Рубеж", направленное на отработку вопросов применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ для противодействия международным террористическим организациям. "В ходе командно-штабного учения "Нерушимое братство", которое пройдет в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, будут отрабатываться вопросы применения миротворческих сил ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности, - продолжил Анатолий Сидоров. - В целом учения пройдут на территории Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Таким образом, 2020 год будет насыщен мероприятиями совместной оперативной и боевой подготовки, охватывающими все регионы коллективной безопасности и все компоненты войск коллективных сил организации".

Анатолий Сидоров напомнил, что в 2019 году учения ОДКБ проводились на территории трех стран - Беларуси, России и Таджикистана. Общее число участников этих учений составило около 10 тыс. человек. Кроме того, было задействовано 1900 единиц вооружения и техники. -0-

Центр кризисного реагирования ОДКБ перешел на штатный режим работы "Важным направлением является развитие Центра кризисного реагирования ОДКБ, - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. - Из тестового режима Центр кризисного реагирования перешел в режим штатного функционирования".

Миротворцы ОДКБ готовы выполнять задачи в любом регионе мира - Сидоров "Наши миротворцы самодостаточны, - отметил Анатолий Сидоров. - То есть в любом регионе они в состоянии выполнить задачу без дополнительных условий и требований к материально-техническому обеспечению".

Зась в ближайшее время намерен посетить все государства ОДКБ "Станислав Зась встретится с руководством государств, министрами иностранных дел, министрами обороны, секретарями советов безопасности. Все это в планах есть", - сказал Анатолий Сидоров