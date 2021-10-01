"Это один из самых лучших бойцов": Тертель об убийстве офицера КГБ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы знаем, кто является вдохновителем убийства офицера КГБ, и считаем, что они перешли красную черту. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель во время прощания с погибшим сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Беларусь 1".

"Это один из самых лучших бойцов. Это заботливый сын, любящий муж и отец для своей жены и маленькой дочери, верный товарищ, крепкий, с большим сердцем. Вот этим своим большим сердцем он и закрыл своих товарищей. Мы знаем, что он первым фактически зашел в эту квартиру. У него немного было времени на реагирование. Но он выбрал то, что закрыл своей спиной, своим сердцем своих друзей. Мы, конечно, очень скорбим. Это неординарное событие для Комитета госбезопасности. Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту", - сказал Иван Тертель.

Председатель КГБ также подчеркнул, что смерть Дмитрия Федосюка - большая потеря для ведомства. По поручению главы государства семье будет оказана вся возможная помощь.

Сегодня в Минске в клубе им.Ф.Дзержинского проходит прощание с погибшим сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком.

Как сообщалось, 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение. В результате сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

Проститься с погибшим офицером пришли представители государственных органов, общественных объединений и силовых структур, сослуживцы, друзья, простые белорусы, которые не остались в стороне от трагедии.-0-