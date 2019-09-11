Тестирование оборудования для проведения переписи начнется на этой неделе

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестирование программного обеспечения и всего оборудования для проведения переписи населения в Беларуси на максимальную нагрузку начнется уже на этой неделе. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Тестирование работы на планшетах для проведения переписи уже почти завершено. "Проведено в том числе масштабирование на планшет. Мы ожидаем, что раздадим переписчикам планшеты уже 17 сентября, когда начнется их учеба. И будем дополнительно тестировать оборудование, реакцию на нагрузку. Для нас это самое важное, чтобы не было ситуаций, когда оборудование не выдерживает. Что касается интернет-переписи, рассчитываем, что уже в четверг начнем тестирование неопытное (сейчас идет опытное, для этого плотно работаем с компанией-разработчиком). В четверг ожидаем уже окончательную повышенную эксплуатацию", - сказала Инна Медведева.

Тестирование будет проводиться силами всех работников органов государственной статистики. И подключится межбанковская система идентификации (МСИ). Вместе они проверят мощность серверов, которые будут принимать и обрабатывать все данные.

С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Населению предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

/Будет дополнено/. -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке