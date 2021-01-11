Тестовый период по сниженным тарифам в роуминге между РФ и Беларусью продлили

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Россией и Беларусью продолжат действовать в 2021 году в рамках тестового режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы российских операторов связи.

Россия и Беларусь договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту. С нового года планировалось перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов, заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Как сообщили в пресс-службе "Мегафона", тестовый период изучения механизмов взаимодействия при пропуске роумингового трафика между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года. О том, что сниженные тарифы в роуминге продолжат действовать и в 2021 году, подтвердили в МТС и "Билайне". В Tele2 также добавили, что итоги тестового режима были в целом признаны успешными, поэтому стороны и приняли решение продлить действие сниженных тарифов до конца года.

Как заявляли ранее представители "большой четверки" российских мобильных операторов, с 1 ноября тарифы на входящие и исходящие вызовы, смс и интернет на территории Союзного государства были снижены в несколько раз.

В рамках тестового периода российские и белорусские операторы отрабатывают вопросы межоператорского взаимодействия, тестируют каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.-0-