The National Interest: попытка организации цветной революции в Беларуси стала провалом политики США

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка организации цветной революции в Беларуси стала провалом внешней политики США, пишет американский журнал The National Interest.

Многочисленные раунды хорошо организованных массовых протестов и совместные усилия коллективного Запада не привели к смене власти в Минске.

Издание отмечает, что летом 2019 года администрация президента США Дональда Трампа признала, что давняя политика Вашингтона, основанная на конфронтации с Минском, принесла мало плодов. Десятилетия целенаправленных санкций США против белорусских политиков и компаний не привели к заметным изменениям во внутренней политике Беларуси. Белый дом и Госдепартамент задумали совершенно другой путь: вместо того, чтобы говорить о неразрешимых разногласиях, Вашингтон решил задействовать Минск в контексте более широкой евразийской стратегии. В частности, администрация Трампа считала, что дипломатическая перезагрузка с Минском остановит распространение китайского экономического влияния в Европе на запад. Более того, налаживание отношений с Минском, который является ключевым партнером России, могло дать дополнительные преимущества США на переговорах с Кремлем.

В этой связи бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон летом 2019 года впервые встретился с Александром Лукашенко. В следующем году Соединенные Штаты подписали "беспрецедентный контракт" на экспорт нефти с Беларусью. Госсекретарь США Майк Помпео также не требовал от белорусского лидера ни внутренних реформ, ни конкретных внешнеполитических уступок в качестве предварительного условия для нормализации отношений.

Все было готово для дипломатического прорыва в американо-белорусских отношениях и, как следствие, активизации геополитического присутствия США в Евразии, отмечает The National Interest. Но затем прошли выборы президента Беларуси 2020 года, на которых Александр Лукашенко одержал победу. Широкий круг западных государств отказался признать законность выборов. Так началась попытка цветной революции в Беларуси. В ближайшие месяцы Вашингтон и Брюссель скоординировали действия по введению пакета масштабных санкций против Беларуси.

The National Interest отмечает, что цветная революция в Беларуси сорвалась отчасти потому, что Александр Лукашенко успешно мобилизовал исполнительную власть, чтобы предотвратить исход, подобный Майдану, когда аппарат государственной безопасности рухнул под тяжестью организованных протестов. Затем он предпринял беспрецедентные шаги для мобилизации своего электората, в результате чего была создана культура массового политического участия, проводились многочисленные митинги и даже организован женский форум.

В последние несколько месяцев Президент Беларуси укрепил свою популярность внутри страны. Любые будущие попытки перезагрузки с Минском теперь потребуют больших усилий. И такая ситуация создана самим Западом, заключает The National Interest.-0-