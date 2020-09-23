Тихановская просто говорящая голова в руках ее кураторов и не более того - Петровский

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлана Тихановская просто говорящая голова в руках ее кураторов и не более того. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Она экс-кандидат в Президенты, у нее нет никакой политической партии либо политической силы. Координационный совет распался, протесты управляются не Тихановской, а совершенно другими лицами, которые также находятся за границей. Поэтому Тихановская просто является говорящей головой в руках ее кураторов и не более того", - сказал Петр Петровский.

Комментируя ее последние заявления, эксперт отметил, что здесь нет ничего удивительного. "Сегодня произошла инаугурация действительно избранного Президента, и в этой всей долгой эпопее, где Тихановская еще что-то могла заявлять, поставлена жирная точка. Поэтому, с одной стороны, мы видим определенную агонию со стороны Тихановской и ее соратников. С другой стороны, полную зависимость ее действий от тех кураторов, в руках которых она оказалась, - подчеркнул Петр Петровский. - А если оценивать ее слова, то они не имеют никакого юридического или политического значения, так как не отражают той реальности, в которой на данный момент существует Тихановская, ее соратники. И вся Беларусь, как говорится, уже без Тихановской и ее соратников".-0-