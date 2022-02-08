Типовой школьный стандарт разработают к лету

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Типовой школьный стандарт будет разработан к лету, сообщила директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"На августовском педсовете глава государства акцентировал внимание на том, что школа - это храм, и все участники образовательного процесса должны понимать это и относиться соответствующим образом. Очень много для урегулирования взаимоотношений между участниками образовательного процесса уже заложено и декларировано в Кодексе об образовании, но в развитие этих идей еще разрабатывается документ под названием школьный стандарт, в котором тоже будут четко прописаны взаимоотношения участников образовательного процесса", - сказала Валентина Гинчук.

По ее словам, это будет типовой документ, который каждое учреждение образования сможет преломить на себя. "Предполагается, что он будет к лету этого года", - уточнила директор Национального института образования.

В декабре прошлого года Валентина Гинчук во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года" отмечала, что важной задачей совершенствования организации общего среднего образования является укрепление дисциплины и правопорядка в учреждениях образования. "По поручению главы государства, которое было дано на республиканском педсовете в августе 2021 года, разрабатывается школьный стандарт. Этот документ будет регулировать вопросы организации образовательного процесса и взаимоотношения всех участников образовательного процесса", - отметила Валентина Гинчук.-0-