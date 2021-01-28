Титул "Студент года-2020" завоевал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Студент года - 2020" завоевал курсант 3 курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Владислав Федюкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Он же стал победителем в номинации "Студент года ONLINE".

"Получить звание "Студент года" для меня очень большая честь, - отметил Владислав Федюкович. - Это большая ответственность быть в числе 11 лучших студентов страны и стать победителем такого масштабного молодежного конкурса. Меня поддерживала целая команда - наши курсанты, офицеры, руководство института, друзья и родные. Ребята, с которыми мы сегодня были на сцене, - все очень сильные. Спасибо им за поддержку тоже".

Второе место в республиканском конкурсе занял студент 3 курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Владислав Мирончик.

На третьем месте - студентка 2 курса Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси Ксения Брыкун.

Финал республиканского конкурса "Студент года - 2020" состоялся сегодня в Минском городском дворце культуры. За звание "Студент года" в популярном студенческом шоу боролись 11 номинантов. Это лучшие студенты страны - победители областных и минского городского отборочных туров республиканского проекта, которые состоялись в форматах офлайн и онлайн с 23 октября по 13 ноября.

В конкурсе "Студент года" состязаются студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Это молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8,0.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий. Генеральным партнером конкурса этого года выступила отечественная туристическая компания "Славия Тур".-0-

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