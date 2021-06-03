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03 июня 2021, 19:46

Титула "Королева студенчества" удостоена студентка ВГТУ

Валерия Фомченко
Валерия Фомченко

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества - 2021" стала студентка Витебского государственного технологического университета Валерия Фомченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Валерия - студентка 2-го курса факультета производственных технологий. Девушка - будущий товаровед-эксперт. Занимается моделингом, танцами, вокалом, спортом, принимает участие в научных конференциях, изучает иностранные языки. "Люблю жизнь и стремлюсь к поставленным целям", - так про себя рассказала победительница.

Титула "Первая вице-королева студенчества Беларуси" удостоена студентка Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева. "Вторя вице-королева студенчества Беларуси" - студентка Белорусского государственного экономического университета Валерия Дуновская. "Королевой студенчества Беларуси - 2021 online" стала студентка Барановичского государственного университета Валерия Бурлий.

"Королевой студенчества Беларуси - 2021 online" стала студентка Барановичского государственного университета Валерия Бурлий
"Королевой студенчества Беларуси - 2021 online" стала студентка Барановичского государственного университета Валерия Бурлий

Национальный гранд-финал прошел сегодня в Минске. За титул "Королева студенчества" боролись 13 самых талантливых и грациозных девушек. Все они - студентки очного обучения учреждений образования Беларуси. Критериями отбора участниц конкурса неизменно являются: сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, внешние данные и даже спортивная подготовка.

Учредителем республиканского конкурса "Королева студенчества Беларуси" выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, Национальной школы красоты, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций. В этом году проект поддержало 29 учреждений высшего образования Беларуси. Он объединил 208 талантливых студенток страны.

Национальный гранд-финал фактически является отбором участниц на XXX Международный конкурс красоты и таланта "Королева студенчества", проведение которого запланировано на сентябрь этого года в Российской Федерации. Учредители конкурса - БРСМ и Российский союз молодежи.-0-

Валерия Фомченко
Валерия Фомченко
"I Вице-королева студенчества Беларуси" Виктория Воробъева
"I Вице-королева студенчества Беларуси" Виктория Воробъева

Фото Андрея Покумейко

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БРСМ конкурс красоты молодежь студенты
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