Тяжесть детской инвалидности снизилась на 3 %. Итоги совместного проекта ЮНИСЕФ и Минздрава Беларуси

20 398 детей до трех лет получили помощь в центрах раннего вмешательства. Тяжесть детской инвалидности снизилась на 3 %. Эти и другие итоги совместного проекта ЮНИСЕФ и Минздрава Беларуси по профилактике детской инвалидности обсудили более 200 специалистов со всей Беларуси на онлайн-конференции, которая прошла в Минске 29-30 ноября.

Проект "Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь" был реализован под эгидой ЮНИСЕФ в Беларуси в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

В Беларуси насчитывается 34 954 ребенка с инвалидностью (по данным на 2020 год). Чтобы снизить эту цифру, ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения создали в Беларуси эффективную систему раннего вмешательства. Ее основная задача – на ранней стадии выявить у детей от 0 до 3 лет нарушения развития или риски их возникновения. Чем раньше родители обратятся к нужным специалистам, которые увидят проблему и предложат пути решения, тем больше шансов скорректировать состояние малыша.

Проект начал работу в 2017 году. За четыре года в Беларуси удалось утвердить необходимые нормативно-правовые документы, подготовить методологическую и техническую базу, внедрить новые методики и нормы предоставления междисциплинарной помощи семье, в которой растет ребенок с нарушениями развития или риском их возникновения.

Итоги работы, которые озвучили на онлайн-конференции:

· на сегодня в стране функционирует 37 центров раннего вмешательства, 5 из них – на базе домов ребенка;

· бесплатную помощь уже получили 20 398 детей;

· около 1000 специалистов по всей Беларуси прошли обучение по современным методикам и подходам работы с детьми с инвалидностью;

· предложить услуги специалистов удалось 96,9 % детям в возрасте до трех лет;

· 94 % мам и пап остались довольны ясностью и детальностью рекомендаций во время их посещения (по данным интернет-опросов, которые проводились среди посетителей ЦРВ – центров раннего вмешательства).

– Одним из главных результатов проекта является снижение тяжести детской инвалидности на 3 %, что действительно значимо для нашей страны. Я хочу поблагодарить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и правительство Российской Федерации за оказанную экспертную и материальную помощь, – отметил Борис Николаевич Андросюк, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь.

Благодаря работе проекта центры раннего вмешательства полностью оснащены оргтехникой, реабилитационным и игровым оборудованием. У всех центров есть сертифицированные инструменты скрининга и шкалы оценки развития детей до трех лет, которые позволяют на ранней стадии диагностировать нарушения развития, в том числе и расстройство аутистического спектра. Все методические материалы и разработки по проекту прошли международную экспертизу.

– Понять, как выявлять сложности на раннем этапе, как оказывать поддержку детям, их семьям и специалистам – именно это находилось в фокусе нашей работы более четырех лет. Конечно, эта деятельность требует постоянных усилий, и мы еще не достигли желаемого результата. Но есть поддержка со стороны правительства, стратегические документы и практика. То, что мы вместе создали за эти четыре года, является устойчивым системным изменением на благо детей. Поэтому я хочу отметить достижения всех, кто участвовал в проекте, и выразить надежду, что работа ЮНИСЕФ и партнеров в этом направлении продолжится, – отметила Таня Радочай, Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Особое внимание проект уделяет детям, родившимся недоношенными, с экстремально низкой или низкой массой тела. Специалисты разработали алгоритм работы с семьями, у которых родились такие малыши. В пяти регионах заработал проект "Школа родительства", где мамы и папы недоношенных детей обучаются навыкам ухода за малышом и его развития.

С июля 2018 года в ГУ РНПЦ "Мать и дитя" открыт кабинет катамнестического наблюдения. Там врачи наблюдают за физическим, нервно-психическим и когнитивным развитием таких малышей. За три года работы помощь специалистов здесь получили 387 детей.

Специалисты начали вести регистр недоношенных детей, благодаря которому можно получить прогноз неблагоприятных исходов и индивидуальных факторов риска для каждого ребенка.

Проект помогает не только ребенку, но и всей семье. Это комплексное сопровождение разных специалистов, в том числе психологов. Причем на каждом этапе: когда мама находится в роддоме, а ребенок в реанимации; когда мама уже дома, а малыш еще в реанимации; когда мама с малышом находятся в стационаре и когда вся семья приезжает домой.

Появились комнаты поддержки грудного вскармливания, где мамы могут получить практическую поддержку от специалистов и сформировать индивидуальный банк грудного молока в отделении недоношенных новорожденных. Все эти меры создают взаимопонимание между мамой и врачами, а также являются профилактикой депрессии у матерей и кризиса семейных отношений.

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект был полезный, он принес видимую практическую отдачу в решении важнейших социальных вопросов. Именно поэтому Российская Федерация уделяет особое внимание финансированию проектов развития на территории Беларуси и намерена продолжать взаимодействие с белорусскими коллегами из ООН в целях поступательного решения значимых для социально-экономического развития страны задач, – заявил на конференции Петр Валерьевич Фролов, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Беларуси.

Для того, чтобы снизить стигму и дискриминацию по отношению к детям с инвалидностью и их семьям, прошла информационная кампания "Просто дети". Последние опросы, которые проводил ЮНИСЕФ в Беларуси, показывают, что 80 % респондентов считают, что дети с инвалидностью – это просто дети. В первую волну кампании эта цифра составляла 76 %. А 68 % опрошенных людей согласны с тем, что дети с инвалидностью должны учиться в общеобразовательных школах вместе с другими детьми. В первую волну кампании цифра была ниже – 63 %.

Таких результатов удалось достичь благодаря многочисленным публикациям в СМИ. Материалы рассказывали истории семей, где воспитываются дети с инвалидностью, школьников со сложными диагнозами, которые учатся в общеобразовательных школах вместе со сверстниками, дружат с одноклассниками и мечтают о будущей профессии.

Благодаря информационной кампании заработал сайт prostodeti.by/crv, где для родителей опубликована информация о доступности услуг раннего вмешательства и работе центров по всей Беларуси (карта и необходимые контакты), что позволяет родителям детей до трех лет при необходимости самостоятельно обращаться в центры без направления врача и получать помощь специалистов.

Размещение рекламы на БЕЛТА