Тюбинговые травмы могут иметь долгосрочные последствия - медик

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тюбинговые травмы могут иметь долгосрочные последствия, сообщил журналистам исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Медик отметил, что ежедневно в центр поступают 5-6 человек с травмой позвоночника после катания на тюбингах. Как правило, это компрессионные переломы. "Тюбинг - снаряд неуправляемый, высокоскоростной. И на любой небольшой кочке его подбрасывает вверх, приземление бывает с высоты двух, а то и трех метров, в том числе на позвоночник. Несмотря на амортизирующие свойства, при таком падении воздействие на позвоночник достаточно сильное", - сказал Андрей Ярошевич.

При этом особенно страдают дети из-за особенностей физиологии. В детском возрасте костная ткань еще не настолько плотная, как у взрослого человека, поэтому могут возникать скрытые, а иногда даже взрывные повреждения, при которых тело позвонка в той или иной степени изменяет свою форму: из цилиндрообразного или бочкообразного превращается в клиновидное. "К сожалению, эта деформация позвоночника уже мало поддается коррекции. Не у всех детей с возрастом она исправляется. Иногда остается на всю оставшуюся жизнь, в будущем это становится причиной ограничения при выборе профессии, спортивных занятий и др.", - заметил врач.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрия Тесакова, врачи периодически сталкиваются с последствиями ранее перенесенных травм. Такие ситуации возникают, например, если ребенок ударился во время катания с горки, но к медикам в тот момент обращаться не стали. В будущем на медосмотре выясняется, что есть некая деформация, а в ходе детального обследования становится понятно, что это последствие повреждения или перенесенной травмы.-0-