Тюльпаны будут уже к 14 февраля: сколько цветов готовится поставить тепличный комбинат

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичных теплицах подрастают около 20-25 тыс. тюльпанов к 14 февраля, а на 8 Марта в торговые сети направят примерно 135 тыс. этих цветов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора УП "Минский парниково-тепличный комбинат" Андрей Морозов.

"К 8 Марта мы планируем произвести около 30-35 тыс. роз, дадим срез в торговую сеть по договорам. Также к этому празднику мы произведем в пределах 135 тыс. тюльпанов, еще 20-25 тыс. этих цветов - ко Дню влюбленных, 14 февраля. Розы к этому дню не пользуются большим спросом, но тоже будут, - рассказал Андрей Морозов. - По сравнению с прошлым годом мы примерно на 10 тыс. увеличили объем выращивания тюльпанов. По розе увеличить не можем по технологическим причинам".

По словам специалиста, сейчас будущие цветы выгоняются в оранжереях, доращиваются и подгоняются по срокам, чтобы в первых числах февраля начали распускаться тюльпаны, окрашиваться бутоны. И сразу из теплиц срезанные и упакованные цветы отправятся на реализацию. "Мы закупаем луковицы тюльпанов в Нидерландах, они были высажены в первой декаде декабря с установкой в холодильные камеры, а сейчас мы вынесли их в оранжереи", - уточнил он.

У комбината есть собственная сеть магазинов в Минске с центральной точкой на ул.Монтажников, 27, где можно приобрести свежий срез цветов хорошего качества. "Много людей туда приезжает, спрос большой, особенно в предпраздничные и праздничные дни, - рассказал Андрей Морозов. - Там и оптовая отгрузка идет, и продажа в упаковке, с оформлением букетов".

К 8 Марта также будут подгоняться процессы доращивания роз, чтобы успеть отсортировать и передать цветы в торговые сети и на продажу.-0-