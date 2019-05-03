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Точная навигация, М-банкинг, инфоплеер - что делается для незрячих в Беларуси

Общество 03.05.2019 | 12:54

Общество равных возможностей и благополучие для каждого - это не только государственная забота. Такие глобальные цели Повестки-2030, как "Хорошее здоровье и благополучие", "Уменьшение неравенства" и другие, идут бок о бок с еще одной - "Партнерство в интересах устойчивого развития". Это значит, что, например, равные возможности для людей с инвалидностью надо создавать вместе - государству, местным органам власти, частникам и госорганизациям, обществом в целом. При этом инициатива должна исходить в том числе и от самих людей с инвалидностью. Такой позиции придерживается и реализует Белорусское товарищество инвалидов по зрению и в частности - заместитель председателя центрального правления этого ОО, руководитель учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" Михаил Антоненко.

"В Беларуси уже создана своя система работы по Целям устойчивого развития. Я имею непосредственное отношение к этому - вхожу в состав Совета по устойчивому развитию. И в какой-то момент столкнулся с вопросом доступности информации о том, что такое ЦУР и для чего нужна эта кампания ООН, для людей с нарушениями зрения. Так, по инициативе БелТИЗ при поддержке Национального координатора по достижению ЦУР Марианны Щеткиной и финансировании по программе ООН была создана брошюра с использованием системы Брайля", - рассказал корреспонденту БЕЛТА Михаил Антоненко.

Изготовлением брошюры занимался Центр успешного человека. Всего выпущено 184 экземпляра, которые будут распространяться во второй половине мая на мероприятиях, посвященных разъяснению Повестки-2030. То есть пропорционально потребности в регионах брошюры будут переданы правлениям областных организаций БелТИЗ и в первички, на предприятия, где работают люди с нарушениями зрения. "В центральных библиотечных системах открыты отделения со специальной литературой для таких читателей - в эти сектора также будут переданы по экземпляру брошюры", - добавил Михаил Антоненко.

Он подчеркнул, что интерес к этой теме в его окружении большой. "Люди задают вопросы: о программе слышали, но как это касается нас? И просто есть социально активные граждане, которым интересно в целом, куда движется наше государство", - отметил собеседник.

Он уверен, что именно такая вовлеченность и нужна обществу, чтобы в итоге никто не остался в стороне, как звучит главный девиз глобальной повестки ООН. Поэтому Центр успешного человека развивает партнерство с государственными органами, социально ответственными компаниями и международными организациями и донорами для реализации самых разных программ, которые предполагают как широкое информирование, так и создание доступной среды, формирование инклюзивного общества.

Доступная информация

Совместно с Министерством информации и Министерством труда и социальной защиты при финансовой поддержке шведского партнера (международного форума SYD и шведского правительства) реализуется большой проект "Ежедневный независимый безбарьерный доступ к информации для незрячих в Беларуси". В стране создается система доступа людей с инвалидностью по зрению к новостным и информационным ресурсам с использованием мультимедийных специализированных проигрывателей (плееров) Webbox 3. Данный инструмент позволяет слушать трансляцию телевизионных каналов и радиостанций, аудиокниги и новости из местных газет, информацию из интернет-пространства и внешних носителей, даже вести переписку.

"Полную версию газет в электронном виде найти крайне тяжело. Благодаря государственной поддержке мы уже заключили договоры более чем с 100 изданиями, они нам передают в электронном виде полный номер печатного издания, а не тот, который выкладывается в интернет. Смысл в том, что теперь любой незрячий, даже тот, кто не владеет навыком пользования компьютером, смартфоном, сможет получать максимум информации", - рассказал руководитель центра.

Первая партия приборов передана людям с инвалидностью по зрению не только в Минске, но и во всех регионах страны. Они прошли необходимую подготовку и теперь сами будут выступать в качестве тренеров - обучать использованию плеера. Устройства уже адаптированы для Беларуси, интерфейс переведен на русский язык.

Финансовая независимость

В прошлом году Центр успешного человека реализовывал важный проект "Учимся управлять финансами сами" - по обучению финансовой грамотности людей с инвалидностью по зрению во всех регионах Беларуси. А конкретно - пользованию мобильными банковскими приложениями. "Большинству незрячих людей это было недоступно в силу разных причин: незнания, несовершенных технологий, отсутствия смартфона. А сегодня по линии Министерства труда и социальной защиты нам выдают смартфоны за 20% стоимости. Нужно лишь установить банковскую программу и научить человека, как правильно зарегистрироваться, как завести карт-счет, какие виды платежей есть, как безопасно работать со своими деньгами в этой системе и т.д.", - разъяснил Михаил Антоненко.

"Учимся управлять финансами сами" реализовывался как элемент более масштабного проекта "Учиться, чтобы действовать", финансируемого совместно Европейским союзом и DVV International - Институтом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов.

В рамках проекта были протестированы специальные программы экранного доступа наиболее крупных банков страны. Поскольку незрячие воспринимают большую часть информации на слух, порой возникали конфликты банковских программ с теми инструментами, которые имеются в мобильных устройствах. По итогам тестирования банки устранили недочеты в своих программах. А для незрячих во всех областных центрах и в Молодечно прошли тренинги с участием банковских работников, работников территориальных центров социального обслуживания населения и непосредственно целевой группы. И сейчас обучение пользованию М-банкингом проводится на региональном уровне.

Не ходить - танцевать

Еще в 2017 году учреждением реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" при финансовой поддержке посольства США в Беларуси реализован социальный проект "Путь к успеху". Он включал проведение курса комплексной реабилитации, трудоустройства и просвещения. Более 200 человек из всех регионов страны участвовали в проекте. "Кроме традиционного обучения ходить с тростью, читать и писать по Брайлю мы внедрили обучение и другим навыкам. Ходить с GPS-навигатором и прочими современными девайсами. Использовать брайлевскую строку - тактильный дисплей. Учили незрячих танцевать парные танцы (вальс, сальсу, танго), искусству подбирать себе образ и делать макияж, преподавали столовый этикет", - рассказал Михаил Антоненко.

Сегодня новые формы реабилитации, которые были внедрены в ходе проекта, применяются самим БелТИЗ, территориальными центрами социального обслуживания населения и др.

"Крокi на гукi"

Наконец, в стадии реализации очень важный проект "Больше свободы. Навигационные системы для людей с инвалидностью". Центр успешного человека в партнерстве с рядом белорусских компаний разработал очень точную навигационную систему "Крокi на гукi". Система включает сам навигатор и программное обеспечение на два вида смартфонов (Android и iOS), пока на двух языках - русском и английском, но скоро появится и на белорусском.

"Прежде мы использовали программы глобальной навигации на смартфоне - для пешеходных передвижений. Такая навигация позволяет определить место, где ты находишься, дойти до здания, но найти входную дверь или нужный объект внутри она не помогает. А вот "Крокi на гукi" до такой степени точна, что я, например, в офис Минтруда легко подхожу к самой двери и берусь за ручку. До сих пор под впечатлением от пользования первыми объектами, где появилась эта система", - поделился Михаил Антоненко.

Система пока установлена в самом ОО "БелТИЗ" на ряде объектов, в здании Минтруда на всех этажах. Закуплена и устанавливается в Национальном аэропорту, согласовано оборудование ею центрального железнодорожного вокзала Минска, в Гомеле присоединяются несколько гостиниц и Центр инклюзивной культуры, также Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, несколько коммерческих магазинов.

"Первые объекты стали оборудовать за деньги гранта, который выиграли в этом году в конкурсе посольства США. И буквально за 4 месяца создадим в областных центрах и Минске важные объекты, которые послужат моделью для других организаций. В Бресте это будет новый автобусный вокзал, который сдается в мае этого года. Там будут кроме того и тактильная плитка, и таблички со штифтом Брайля - все в комплексе. В Минске - городской центр социального обслуживания семьи и детей. В Витебске - территориальный центр социального обслуживания населения одного из районов, в Могилеве - поликлиника, в Гродно - медицинский колледж, потому что там есть отделение, где готовят незрячих и слабовидящих массажистов", - перечислил собеседник.

Он особо отметил поддержку со стороны самих организаций, которые позитивно восприняли проект и согласились на установку системы.

Помимо внедрения "Крокi на гукi" на стационарных объектах за счет гранта появилась возможность (благодаря поддержке представительства одной из крупных автомобильных компаний в Беларуси) обеспечить навигационной системой целый пешеходный маршрут. В Витебске в него включены объекты по пути передвижения от места компактного проживания инвалидов по зрению до предприятия системы ОО "БелТИЗ" и администрации Железнодорожного района города: магазины, остановочные пункты и некоторые другие. А в Минске выбран путь от центрального правления общества на перекрестке ул. Амураторской и пр. Машерова с передвижением к ул. Кальварийской. Здесь захватываются такие объекты, как центр олимпийской подготовки, жилой дом, аптека, почта, расчетно-кассовый центр, остановки, пекарня и торговый центр. По этому пути также проходит несколько сотен работников предприятия "Светоприбор". "Большинство объектов активно откликнулись на установку закупленной системы, уже идет установка. Но мы получили письменный категорический отказ от ТЦ. А ведь нужно всего лишь купить блок питания для работы информационной системы", - с сожалением отметил Михаил Антоненко. Однако он не оставляет попыток прийти к взаимопониманию.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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