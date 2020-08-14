Точность суточных прогнозов погоды по областям Беларуси в I полугодии была выше 98%

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оправдываемость суточных прогнозов погоды по областям Беларуси в первом полугодии 2020 года была выше 98%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Оправдываемость суточных прогнозов погоды по областям за первое полугодие 2020 года составила 98,2% (в январе - июне 2019 года было 97,8%), суточных по областным центрам - 95,6% (было 95,1%), по областям на двое суток - 97,8% (было 97,3%), по областям на трое суток - 96,8% (было 96,1%). Точность штормовых предупреждений об опасных явлениях - 100%", - сказали в пресс-службе.

Белгидромет в первом полугодии продолжал выполнять дорожную карту для совершенствования прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Введен в эксплуатацию доплеровский метеорологический радиолокатор на территории аэропорта Гродно. Модернизированы программно-аппаратные комплексы для обработки и передачи спутниковой информации, обновлен компьютерный парк.

Две автоматические метеостанции (в Россонах и деревне Большой Межник) планируется ввести в эксплуатацию в сентябре, а еще пять (в Кобрине, Малорите, Ивье, Плещеницах и деревне Новоселки) - в октябре-ноябре. Что касается доплеровского метеорологического радиолокатора на территории аэропорта в Бресте, планируемый срок ввода - ноябрь. "С его вводом в эксплуатацию будет обеспечено 100%-ное покрытие территории Беларуси современной радиолокационной сетью", - отметили в Минприроды.-0-