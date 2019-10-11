Токаев инициирует введение единой визы СНГ

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой по введению на территории стран СНГ общего визового режима и единой визы Содружества по типу Шенгенского соглашения, действующего в странах Евросоюза. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, в национальных визовых и миграционных законодательствах (государств - участников СНГ) сохраняются значительные отличия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить несколько стран СНГ. Может быть (я понимаю, что это сложно), следует рассмотреть вопрос о введении на территории СНГ единого режима под условным названием "виза Содружества" по типу Шенгенского соглашения. Такой подход позволил бы в разы увеличить туристический поток. Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно подумать над этим вопросом", - отметил Президент.

По его мнению, в сфере туризма у стран СНГ имеется значительный потенциал взаимодействия. "Эта отрасль приносит большие дивиденды многим государствам мира, - сказал он. - У каждой страны Содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира".-0-