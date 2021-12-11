Толкачева: для беженцев есть достаточный запас продуктов питания и всего необходимого

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для беженцев из ТЛЦ на складах создан достаточный запас продовольствия и других необходимых вещей. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталия Толкачева.

Наталия Толкачева

Сегодня идет 34-й день для беженцев на границе. Сейчас они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги". Обеспечены беженцы всем необходимым, в том числе горячим питанием. "Работаем уже планово. На завтрак и обед организовано горячее питание, выдаются беженцам продуктовые наборы, питьевая вода. На складе сформирован достаточный запас всего необходимого, чтобы продолжать эту работу. Имеются и мясные консервы, и крупы, и масло для приготовления горячего питания. Также есть запас необходимых средств гигиены для женщин, подгузников для малышей", - отметила Наталия Толкачева. Она обратила внимание на то, что продолжается адресная помощь тем, кому это необходимо. Например, вчера выдавали матрас, одеяла и подушки.

По запросу беженцев также доставлялись им соски, бутылочки для кормления малышей, термосы для приготовления смесей. Сейчас у волонтеров появился еще один адрес доставки такой помощи. На днях одна из беженок стала мамой. Для нее и малыша в перинатальный центр в Гродно доставили все необходимое. По словам беженцев, еще несколько женщин в ТЛЦ на поздних сроках беременности.-0-

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