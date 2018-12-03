Только 44% людей с инвалидностью отмечают толерантность в обществе к их проблемам - исследование

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимное недопонимание людей с инвалидностью и без препятствует инклюзии. Население еще не в полной мере готово принять инвалидов как равноправных членов общества. Таковы итоги выборочного обследования Белстата, о которых рассказала сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Очень важно для интегрирования людей с инвалидностью в общество снимать барьеры в отношениях между ними и остальными людьми. "Как показали результаты обследования, общество еще не в полной мере готово принять инвалидов как равноправных своих членов. И это восприятие как у лиц с инвалидностью, так и без, практически совпадает. Каждый второй инвалид в возрасте 18 лет и старше считает, что общество не понимает его проблемы и относится к ним равнодушно; 5% полагают, что общество имеет много стереотипов и проявляет дискриминацию. И только 44% отметили проявления толерантности к проблемам лиц с инвалидностью", - сказала Елена Кухаревич.

При этом 42% взрослых в домашних хозяйствах с детьми без нарушений здоровья не видят сложностей в обучении их детей совместно с инвалидами. И совсем не готовы к этому только 4%.

Социальные контакты, общение крайне необходимы для качественной жизни людей с инвалидностью, особенно одиноких. "Несмотря на отдельное проживание, 60% инвалидов общаются с родственниками или друзьями почти каждый день, еще треть - один или два раза в неделю. Тем не менее четверть одиноко проживающих инвалидов часто испытывают чувство одиночества", - привела данные Елена Кухаревич. Она также отметила, что в семьях большинство людей с инвалидностью удовлетворены отношениями с родственниками, от которых получают необходимую эмоциональную поддержку. "Но, несмотря на заботу родственников, 8% часто испытывают чувство одиночества", - добавила представитель Белстата.

"Несмотря на все жизненные трудности, лица с инвалидностью достаточно оптимистично настроены: 43% из них оценили свою текущую жизненную ситуацию в той или иной степени позитивно", - заключила Елена Кухаревич.

Единовременное выборочное обследование домашних хозяйств для изучения положения лиц с инвалидностью проведено Белстатом в апреле-июле этого года при поддержке ЮНИСЕФ.-0-