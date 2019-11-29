Только день и ночь: время купить квартиру по лучшим ценам

Времена такие - работать приходится много! С утра совещание, днем работа с поставщиками, вечером - переговоры с партнерами. А кто-то - на двух работах. А у кого-то график неудобный. Для всех, кому не хватает времени на собственные дела и интересы, есть хорошая новость - в "Дана Холдингз" в пятницу, 29 ноября, стартует специальная акция - день и ночь продаж!

29 ноября в офисе в "Дана Холдингз" стартует день и ночь продаж

В день и ночь продаж застройщиком будут предоставлены специальные условия на покупку квартир. Но с наступлением вечера акция не закончится - она продолжится и ночью. И это лучшее время приобрести квартиру или коммерческую недвижимость!

Цены? В день и ночь продаж – только самые лучшие! Приходите – увидите.

Выбор? В день и ночь продаж – самый большой! Квартиры и помещения коммерческого использования в столице на любой вкус. На самых верхних этажах под облаками или на первом - с собственной террасой? Выбор только за вами!

Помещения коммерческого использования – на любой вкус

Консультация? Самая компетентная! В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям не только определиться с квартирой, но и подобрать вариант финансирования покупки. Ведь возможностей много!

В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор

Тем, кто хотел определиться с покупкой квартиры в этом году стоит поторопиться! И уж точно не пропустить единственные в году день и ночь продаж по самым выгодным ценам!

Уделите время мечтам - решите квартирный вопрос для себя и своих любимых!

Адрес отдела продаж: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Кофе тем, кого вдруг одолеет сон, гарантирован!

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