Только до 20 декабря! Лучшие цены на квартиры и бизнес-помещения! Выгодные акции и рассрочка на 100 месяцев!

Всю осень столичный комплекс Minsk World радует отличными новостями! Старт продаж новых красивых и уютных домов. Выгодные акции и скидки на квартиры и бизнес-помещения. И возможность приобрести жилую и коммерческую недвижимость не только за собственные средства, но и в рассрочку без процентов на срок до 100 месяцев! А квартиры еще и в партнерский кредит на 20 лет под ставку от 4,99% годовых.

Такие условия – это настоящий подарок к Новому году! А чтобы приобрести квартиры и помещения для бизнеса успели все желающие, застройщик решил сохранить максимально привлекательные цены и выгодные акции до 20 декабря! Сделайте себе и близким самый желанный подарок в преддверии волшебных зимних праздников!

Поторопитесь – пока все квартиры и коммерческие помещения на новогодних условиях не раскупили!

Все новостройки – это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами площадью от 30 до 200 кв. метров свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Новостройки расположены в кварталах с яркими и запоминающимися названиями. Какая часть "Мира" вам больше по душе? "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Отличная возможность сделать ремонт своей мечты!

Выбирайте и приобретайте квартиры и коммерческие помещения до 20 декабря – пока цены и условия покупки такие выгодные!

На сегодня приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World!

Приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика на 100 месяцев. Как действует рассрочка?

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. И при этом платить вы будете за собственное жилье! Поторопитесь – приобрести жилую и коммерческую недвижимость в рассрочку можно только до 20 декабря!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка всего от 4,99% годовых! Какие условия?

· Кредит до 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Многие счастливчики, которые купили квартиру в комплексе Minsk World, уже празднуют новоселья. А покупатели коммерческой недвижимости вовсю планируют будущий успешный бизнес. Только в октябре и ноябре получили ключи покупатели недвижимости в домах "Вальс", "Сидней Люкс", "Джакарта", "Эмиратс Волна". А всего до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 12 домов!

Оксана Шинкарева вместе с дочкой

Оксана Шинкарева – обладательница недвижимости в доме "Джакарта" – на первом этаже, с отдельным входом с улицы. Площадь универсальная – 45 кв. метров.

– Понравилось, что можно использовать помещение по-разному: и в качестве квартиры, и под сдачу для бизнеса. Очень нравятся окна в пол, много света. И подъезд – не стандартный, а просторный, уютный, чистый, светлый. Еще в нашем доме есть панорамный лифт – не терпится прокатиться! К тому же по стоимости получилось вполне доступно, мы смогли приобрести помещение полностью за собственные средства. Не пришлось брать кредит или рассрочку. Это тоже немаловажно, – рассказывает покупательница.

Дом "Джакарта", в котором Оксана приобрела недвижимость на первом этаже с отдельным входом с улицы

Квартира в Минске у семьи есть, но хотелось поменять район, признается Оксана.

– В комплексе Minsk World все современное, новое. Очень красивые дома, метро рядом. Понравилось, что прямо возле дома вместительная парковка, такое в столице есть далеко не везде. И во дворе дома безопасные детские площадки, не с песком, а с мягким покрытием, чтобы ребенок не ударился. Все предусмотрено для людей! В общем, эмоции у нас только положительные, так что, вполне возможно, решимся на переезд сюда в качестве новоселов. А в будущем хотелось бы построить в этом же комплексе еще одну квартиру, – улыбается Оксана.

И, конечно, при покупке любой квартиры или коммерческого помещения вы получаете все преимущества Minsk World – самого масштабного многофункционального комплекса в Европе!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Готовый паркинг – здесь можно купить машиноместа

Все темпы и сроки строительства инфраструктуры комплекса соблюдаются. На строительной площадке задействовано 400 подрядных и субподрядных компаний и поставщиков. На совещении с городскими властями принято решение о совместном строительстве дороги между кварталами комплекса.

Работа кипит! И благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. Или просто приезжайте – и увидите все сами!

Международный финансовый центр Minsk World – отличное место для карьерного роста и успешного бизнеса!

Рядом строится торгово-развлекательный центр Mara Mall

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Успейте приобрести квартиру или помещение для бизнеса в комплексе Minsk World до 20 декабря – по лучшим ценам и на самых выгодных условиях!

И встречайте Новый год с современной и красивой недвижимостью в Минске!

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