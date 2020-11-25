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25 ноября 2020, 08:55

Только до 20 декабря! Лучшие цены на квартиры и бизнес-помещения! Выгодные акции и рассрочка на 100 месяцев!

Всю осень столичный комплекс Minsk World радует отличными новостями! Старт продаж новых красивых и уютных домов. Выгодные акции и скидки на квартиры и бизнес-помещения. И возможность приобрести жилую и коммерческую недвижимость не только за собственные средства, но и в рассрочку без процентов на срок до 100 месяцев! А квартиры еще и в партнерский кредит на 20 лет под ставку от 4,99% годовых.

Такие условия – это настоящий подарок к Новому году! А чтобы приобрести квартиры и помещения для бизнеса успели все желающие, застройщик решил сохранить максимально привлекательные цены и выгодные акции до 20 декабря! Сделайте себе и близким самый желанный подарок в преддверии волшебных зимних праздников!

Поторопитесь – пока все квартиры и коммерческие помещения на новогодних условиях не раскупили!

Все новостройки – это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами площадью от 30 до 200 кв. метров свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Новостройки расположены в кварталах с яркими и запоминающимися названиями. Какая часть "Мира" вам больше по душе? "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!
Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Отличная возможность сделать ремонт своей мечты!

Выбирайте и приобретайте квартиры и коммерческие помещения до 20 декабря – пока цены и условия покупки такие выгодные!

На сегодня приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World!
На сегодня приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World!

Приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика на 100 месяцев. Как действует рассрочка?

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. И при этом платить вы будете за собственное жилье! Поторопитесь – приобрести жилую и коммерческую недвижимость в рассрочку можно только до 20 декабря!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка всего от 4,99% годовых! Какие условия?

· Кредит до 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Многие счастливчики, которые купили квартиру в комплексе Minsk World, уже празднуют новоселья. А покупатели коммерческой недвижимости вовсю планируют будущий успешный бизнес. Только в октябре и ноябре получили ключи покупатели недвижимости в домах "Вальс", "Сидней Люкс", "Джакарта", "Эмиратс Волна". А всего до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 12 домов!

Оксана Шинкарева вместе с дочкой
Оксана Шинкарева вместе с дочкой

Оксана Шинкарева – обладательница недвижимости в доме "Джакарта" – на первом этаже, с отдельным входом с улицы. Площадь универсальная – 45 кв. метров.

– Понравилось, что можно использовать помещение по-разному: и в качестве квартиры, и под сдачу для бизнеса. Очень нравятся окна в пол, много света. И подъезд – не стандартный, а просторный, уютный, чистый, светлый. Еще в нашем доме есть панорамный лифт – не терпится прокатиться! К тому же по стоимости получилось вполне доступно, мы смогли приобрести помещение полностью за собственные средства. Не пришлось брать кредит или рассрочку. Это тоже немаловажно, – рассказывает покупательница.

Дом "Джакарта", в котором Оксана приобрела недвижимость на первом этаже с отдельным входом с улицы
Дом "Джакарта", в котором Оксана приобрела недвижимость на первом этаже с отдельным входом с улицы

Квартира в Минске у семьи есть, но хотелось поменять район, признается Оксана.

– В комплексе Minsk World все современное, новое. Очень красивые дома, метро рядом. Понравилось, что прямо возле дома вместительная парковка, такое в столице есть далеко не везде. И во дворе дома безопасные детские площадки, не с песком, а с мягким покрытием, чтобы ребенок не ударился. Все предусмотрено для людей! В общем, эмоции у нас только положительные, так что, вполне возможно, решимся на переезд сюда в качестве новоселов. А в будущем хотелось бы построить в этом же комплексе еще одну квартиру, – улыбается Оксана.

И, конечно, при покупке любой квартиры или коммерческого помещения вы получаете все преимущества Minsk World – самого масштабного многофункционального комплекса в Европе!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта
Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Готовый паркинг – здесь можно купить машиноместа
Готовый паркинг – здесь можно купить машиноместа

Все темпы и сроки строительства инфраструктуры комплекса соблюдаются. На строительной площадке задействовано 400 подрядных и субподрядных компаний и поставщиков. На совещении с городскими властями принято решение о совместном строительстве дороги между кварталами комплекса.

Работа кипит! И благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. Или просто приезжайте – и увидите все сами!

Международный финансовый центр Minsk World – отличное место для карьерного роста и успешного бизнеса!
Международный финансовый центр Minsk World – отличное место для карьерного роста и успешного бизнеса!

Рядом строится торгово-развлекательный центр Mara Mall
Рядом строится торгово-развлекательный центр Mara Mall

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Успейте приобрести квартиру или помещение для бизнеса в комплексе Minsk World до 20 декабря – по лучшим ценам и на самых выгодных условиях!

И встречайте Новый год с современной и красивой недвижимостью в Минске!

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