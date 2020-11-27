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27 ноября 2020, 09:00

Только до 30 ноября! Квартиры со скидкой до 20% для медиков, учителей, программистов и молодых семей!

Всего несколько дней осталось до завершения специальных программ по покупке недвижимости для представителей системы здравоохранения, образования и IT-сферы, а также молодоженов в столичном комплексе Minsk World. Только до 30 ноября приобрести квартиру можно со скидкой до 20%! И выбор – просто огромный!

Уникальные предложения от застройщика помогли решить жилищный вопрос многим семьям. А тем, кто еще не успел, стоит поторопиться, чтобы исполнить свою мечту до конца ноября! Кстати, офисы продаж застройщика работают и в выходные тоже! А также забронировать подходящий вариант недвижимости можно на сайте застройщика bir.by. Остались вопросы? Их можно задать специалистам контакт-центра по номеру мобильного телефона 7675.

Как действуют специальные программы по покупке недвижимости?

· До минус 20% предусмотрено для работников системы здравоохранения, включая студентов-медиков, медицинских работников и медицинских работников, которые уже находятся на пенсии.

· Скидку до 20% могут получить представители системы образования. Причем не только непосредственно педагогические работники, но и студенты, которые учатся на педагогов, а также педагоги, которые уже ушли на пенсию.

· Выгода до 20% предусмотрена также для работников IT-сферы, которые работают как в частных, так и в государственных компаниях.

· Также скидку до 20% могут получить молодые семьи – специальное предложение для молодоженов действует 6 месяцев. Это значит, что скидкой можно воспользоваться, даже если вы зарегистрировали брак полгода назад.

Сделайте себе и близким самый желанный подарок в преддверии волшебных зимних праздников – светлую, уютную, красивую квартиру в Минске!

Приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World!
Приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World!

Выбирайте – какой дом в комплексе Minsk World вам по душе?

Новостройки расположены в кварталах с яркими и запоминающимися названиями. Какая часть "Мира" – ваша? "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев","Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал , в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?

Все дома в комплексеMinsk World – это современные красивые новостройки с дизайнерскими лобби и скоростными лифтами
Все дома в комплексеMinsk World – это современные красивые новостройки с дизайнерскими лобби и скоростными лифтами

Все новостройки – это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами площадью от 30 до 200 кв. метров свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!
Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Отличная возможность сделать ремонт своей мечты!

И, конечно, при покупке любой квартиры или коммерческого помещения вы получаете все преимущества Minsk World – самого масштабного многофункционального комплекса в Европе!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги
В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

Ожидается, что до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости будут перевыполнены порядка на 500 000 кв. метров. В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси.

Работа кипит! И благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. Или просто приезжайте – и увидите все сами!

В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады
В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады
В окружении зелени – безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием, а также места для отдыха
В окружении зелени – безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием, а также места для отдыха

Кстати, приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика:

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. И при этом платить вы будете за собственное жилье!

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