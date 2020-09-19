Только до конца сентября! Покупайте "трешку" в доме "Пекин" и получайте место в паркинге в подарок!

В столичном комплексе Minsk World – акция для дружной семьи! Только до конца сентября в доме "Пекин" квартала "Чемпионов" при покупке 3-комнатной квартиры площадью от 68 кв. метров вы в подарок получаете машиноместо в готовом крытом паркинге в шаговой доступности. Очень актуально для столицы, где парковочных мест всегда не хватает!

Рядом с домом "Пекин" будет метро, бизнес-центр и торговый центр, школы и детские сады, поликлиники и кафе. Уникальный столичный комплекс Minsk World создает все условия для вашей комфортной жизни и успешного бизнеса!

Цены за машиноместо в паркинге стартуют от 30 000 рублей. Вам оно достанется бесплатно при покупке "трешки" в "Пекине"!

Акционное предложение идеально подойдет для больших и дружных семей, а также всех, кто мечтает о просторном жилье. Поторопитесь – акция действует только до конца сентября!

Что важно, приобрести 3-комнатную квартиру в "Пекине" вы можете на самых выгодных условиях!

При единовременной оплате всей стоимости квартиры собственными средствами сумма будет рассчитана по курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.

Нет возможности оплатить всю сумму сразу? Воспользуйтесь уникальной беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев.

Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Первоначальный взнос может составить 10%, 20% или 30%. Чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия!

Это еще не все! Одновременно вы можете воспользоваться другими акциями – и кроме бесплатного места в паркинге при покупке вашей 3-комнатной квартиры в доме "Пекин" получить солидную скидку!

Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.

Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться такими акциями:

· Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.

· Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

· Кроме того, можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья. Это быстро, удобно и очень выгодно!

Каждому покупателю – своя акция и скидка! Менеджеры по продажам обязательно помогут вам выбрать лучший вариант жилья и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Миксуйте акции, чтобы приобрести 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" на максимально выгодных и удобных вам условиях! И получайте в подарок машиноместо в комфортном крытом паркинге рядом!

Приобретайте "трешку" в новостройке "Пекин" – и получайте в подарок место в комфортном паркинге рядом с домом!

Паркинг построен в соответствии с международными стандартами, что полностью исключает риск резких температурных перепадов, которые могут неблагоприятно сказываться при эксплуатации автомобиля. Здание оборудовано двумя грузопассажирскими лифтами, которые адаптированы к потребностям лиц с ограниченными возможностями. На первом уровне предусмотрены места увеличенной площади.

На объекте ведется круглосуточное видеонаблюдение. Организован пропускной режим, что исключает проникновение на территорию посторонних лиц. Чтобы попасть на парковку, необходимо преодолеть автоматический шлагбаум.

"Пекин" – это красивый, современный и комфортный каркасно-монолитный дом

Невероятно выгодные акционные условия – это только одна причина в пользу покупки квартиры в доме "Пекин". Преимуществ гораздо больше!

Это красивый, современный и комфортный каркасно-монолитный дом из пяти секций высотой от 23 до 25 этажей с квартирами свободной планировки площадью до 150 кв. метров. Вам точно будет из чего выбрать!

Остекленные лоджии и панорамные окна с красивой тонировкой наполнят помещения светом. В целях безопасности окна оборудованы детскими замками, а балконные двери — запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Хотите что-то особенное? Тогда обратите внимание на 2-этажные пентхаусы на самых высоких этажах с открытой террасой прямо на крыше дома. И наслаждайтесь невероятными видами на столицу!

Скоростные бесшумные лифты известного производителя OTIS быстро и без проблем доставят вас даже на 25-й этаж!

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

Каждый день в доме "Пекин" вас будет встречать просторное дизайнерское лобби, украшенное видами мегаполиса, где есть все удобства: зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и даже ресепшн с консьержем. Вы почувствуете себя, как в пятизвездочном отеле!

В вестибюле также расположится байкбокс для хранения детских колясок и велосипедов.

Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком

Вход в дом находится на уровне земли, так что жильцам с ограниченными физическими возможностями и мамам с детскими колясками будет комфортно. Предусмотрена современная домофонная система.

На первом этаже дома разместятся помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг. Может быть, вы также решитесь открыть свой бизнес?

На первом этаже откроются кафе, магазины, объекты сферы услуг

Большой плюс дома "Пекин" – это его расположение!

Квартал "Чемпионов" прежде всего – это территория спорта и здорового образа жизни. Все дома здесь названы в честь городов мира, в которых белорусские атлеты становились чемпионами на крупнейших соревнованиях планеты. Не случайно именно здесь уже приобрели квартиры многие известные спортсмены!

В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад

Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр – потренироваться или позаниматься спортом жители смогут запросто!

Не меньшее значение имеет развитая транспортная инфраструктура квартала и соседних улиц. Буквально в нескольких шагах от дома "Пекин" – строящаяся станция метро "Аэродромная". Недалеко от комплекса Minsk World строится еще одна новая станция – "Ковальская Слобода".

Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро "Аэродромная"

С двух сторон квартала "Чемпионов" – широкие магистральные улицы, которые позволяют всего за несколько минут на автомобиле оказаться на площади Независимости.

Внутри квартала будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха. В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.

В квартале "Чемпионов" будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком

А всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

В комплексе Minsk World построят 7 современных школ и 12 детских садов

Неподалеку возводится Международный финансовый центр Minsk World. МФЦ – это не только инвестиции в экономики страны, но и создание множества новых рабочих мест. Так что вполне возможно, что покупка квартиры в таком квартале – это еще и возможность в будущем жить рядом с местом престижной работы!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Рядом строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных учреждений для детей и взрослых.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Квартал "Чемпионов" расположен неподалеку от будущего огромного городского парка, который будет разбит в центре комплекса Minsk World. Много деревьев и декоративных кустарников, скульптуры и фонтаны, уютные уголки для уединенного отдыха – здесь будет красиво, свежо и всегда интересно.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Все кварталы комплекса Minsk World свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок. А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Во дворах домов возводятся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Воспользуйтесь возможностью стать владельцем светлой, просторной и уютной квартиры в доме "Пекин" по выгодной акции!

Покупайте 3-комнатную квартиру площадью от 68 кв. метров и бесплатно получайте машиноместо в крытом паркинге рядом! Спешите – акция действует только до конца сентября!

Приобретайте квартиру за собственные средства по лучшему расчетному курсу 2,75 рубля за евро. Или воспользуйтесь уникальной беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев.

Многочисленные акции сделают покупку квартиры в доме "Пекин" еще выгодней!

Скидки могут получить семьи с детьми, спортсмены-чемпионы, сотрудники сферы IT, образования и здравоохранения, владельцы "Моцнай карткі". Не забывайте и про скидку до 10 000 рублей при онлайн-бронировании квартиры на сайте bir.by.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в доме "Пекин" и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Комплекс Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

В сентябре покупайте просторную 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" – и получайте в подарок машиноместо в паркинге рядом!

Ваша двойная выгода ждет вас в комплексе Minsk World!

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