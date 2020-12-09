Только до Нового года! До минус 20% на квартиры медикам, учителям, айтишникам и молодоженам! Спешите, пока не разобрали!

Как выглядит квартира мечты? Светлая, в красивом доме, с удобным расположением в столице… И солидной скидкой! Благодаря специальным программам в престижном комплексе Minsk World, которые продлены только до Нового года, у медиков, преподавателей, сотрудников сферы IT и молодых семей есть прекрасная возможность приобрести недвижимость со скидкой до 20%!

Исполните свою мечту накануне новогодних и рождественских праздников! И встречайте 2021 год с собственной квартирой, в которой так приятно начинать новую счастливую жизнь!

Как действуют специальные программы?

· До минус 20% предусмотрено для работников системы здравоохранения: медицинских работников, включая тех, кто уже находится на пенсии, а также студентов, получающих медицинское образование.

· Скидку до 20% могут получить представители системы образования: педагогические работники, в том числе и на пенсии, а также студенты, которые учатся на педагогов.

· Выгода до 20% предусмотрена также для работников IT-сферы, которые работают как в частных, так и в государственных компаниях.

· Также скидку до 20% могут получить молодые семьи: специальное предложение для молодоженов действует 6 месяцев. Это значит, что скидкой можно воспользоваться, даже если вы зарегистрировали брак полгода назад.

Внимание! Специальные предложения действуют только до Нового года! И визит в офис лучше не откладывать: выбор акционных квартир ограничен! Спешите купить свою, пока все не разобрали!

Квартира в комплексе Minsk World со скидкой до 20% – лучший новогодний подарок себе и близким!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). И еще в 18 городах страны!

Приветливые и профессиональные менеджеры по продажам помогут вам выбрать походящий вариант и сориентируют по условиям специальных программ. Кстати, приобрести недвижимость можно как за собственные средства, так и в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев или в кредит на 20 лет от 4,99% годовых. Подробности можно узнать по номеру мобильного телефона: 7675.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

– Мы видим значительный спрос на квартиры со стороны медиков, преподавателей, работников IT-сферы и молодых семей. И рады, что имеем возможность помочь всем желающим решить жилищный вопрос на условиях наших специальных программ. Тем более приятно, что семьи смогут сделать такую важную покупку как раз накануне Нового года – это внесет свой вклад в создание праздничного настроения! – подчеркнул директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров.

Возведение комплекса Minsk World ускоряется. До конца декабря все намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей.

К новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация о приостановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

Только за последние недели в эксплуатацию сданы дома "Джакарта", "Вальс", "Танго". А это значит, что новоселья не за горами! Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями

Скидки до 20% для медиков, преподавателей, айтишников и молодых семей – это только один аргумент в пользу покупки квартиры именно в комплексе Minsk World. Еще одно преимущество – самые современные архитектурные стандарты, по которым возводятся дома. Это новый уровень столичной недвижимости!

Все дома – это красивые каркасно-блочные здания с большими окнами, остекленными лоджиями, скоростными бесшумными лифтами OTIS, включая панорамные. И дизайнерскими лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, зону встречи гостей и санитарную комнату. Квартиры – свободной планировки, а это значит, что вы сможете воплотить буквально любую идею.

И при этом у каждого дома свое название и яркий характер! Например, на условиях специальных программ со скидкой до 20% можно приобрести квартиры в домах "Санкт-Петербург", "Фламенко" и "Бали".

Великолепный "Санкт-Петербург" в квартале "Евразия" включает в себя две секции по 19 этажей. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположатся выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут зоны отдыха. В каждой секции предусмотрено по два лифта, один из которых – панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Фламенко" в квартале "Мировых танцев" словно специально создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей! В здании будет 25 этажей, на первом из которых разместятся торгово-административные помещения со входом с улицы. Есть варианты квартир с террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями. Выбирайте на свой вкус!

Дом "Фламенко"

А может быть, вы всегда мечтали о "Бали"? Эта 25-этажная новостройка в квартале "Тропические острова" с практически сплошным стеклянным фасадом, в котором будто отражается океан, будет дарить вам отпускное настроение круглый год. На первом этаже разместятся помещения торгового назначения. В доме три лифта, один из которых – панорамный!

Дом "Бали"

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Воплотите свои фантазии в реальность с настоящими профессионалами!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

И, конечно, при покупке любой квартиры или коммерческого помещения вы получаете все преимущества Minsk World – самого масштабного многофункционального комплекса в Европе!

На сегодня квартиры продаются в кварталах "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", "Тропические острова", "Чемпионов", и "Эмиратс". Целый мир недвижимости!

Школы или детские сады предусмотрены буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

А главное, приобрести недвижимость в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика:

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. И при этом платить вы будете за собственное жилье. Внимание – оформить рассрочку можно только до 20 декабря!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Вы работаете в сфере здравоохранения, образования или IT? А может быть, недавно поженились? Тогда успейте до конца декабря купить квартиру в комплексе Minsk World на лучших условиях специальных программ – со скидкой до 20%!

Сделайте себе и близким самый лучший и волшебный подарок к Новому году!

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