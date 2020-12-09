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09 декабря 2020, 09:00

Только до Нового года! До минус 20% на квартиры медикам, учителям, айтишникам и молодоженам! Спешите, пока не разобрали!

Как выглядит квартира мечты? Светлая, в красивом доме, с удобным расположением в столице… И солидной скидкой! Благодаря специальным программам в престижном комплексе Minsk World, которые продлены только до Нового года, у медиков, преподавателей, сотрудников сферы IT и молодых семей есть прекрасная возможность приобрести недвижимость со скидкой до 20%!

Исполните свою мечту накануне новогодних и рождественских праздников! И встречайте 2021 год с собственной квартирой, в которой так приятно начинать новую счастливую жизнь!

Как действуют специальные программы?

· До минус 20% предусмотрено для работников системы здравоохранения: медицинских работников, включая тех, кто уже находится на пенсии, а также студентов, получающих медицинское образование.

· Скидку до 20% могут получить представители системы образования: педагогические работники, в том числе и на пенсии, а также студенты, которые учатся на педагогов.

· Выгода до 20% предусмотрена также для работников IT-сферы, которые работают как в частных, так и в государственных компаниях.

· Также скидку до 20% могут получить молодые семьи: специальное предложение для молодоженов действует 6 месяцев. Это значит, что скидкой можно воспользоваться, даже если вы зарегистрировали брак полгода назад.

Внимание! Специальные предложения действуют только до Нового года! И визит в офис лучше не откладывать: выбор акционных квартир ограничен! Спешите купить свою, пока все не разобрали!

Квартира в комплексе Minsk World со скидкой до 20% – лучший новогодний подарок себе и близким!
Квартира в комплексе Minsk World со скидкой до 20% – лучший новогодний подарок себе и близким!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). И еще в 18 городах страны!

Приветливые и профессиональные менеджеры по продажам помогут вам выбрать походящий вариант и сориентируют по условиям специальных программ. Кстати, приобрести недвижимость можно как за собственные средства, так и в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев или в кредит на 20 лет от 4,99% годовых. Подробности можно узнать по номеру мобильного телефона: 7675.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"
Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

– Мы видим значительный спрос на квартиры со стороны медиков, преподавателей, работников IT-сферы и молодых семей. И рады, что имеем возможность помочь всем желающим решить жилищный вопрос на условиях наших специальных программ. Тем более приятно, что семьи смогут сделать такую важную покупку как раз накануне Нового года – это внесет свой вклад в создание праздничного настроения! – подчеркнул директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров.

Возведение комплекса Minsk World ускоряется. До конца декабря все намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей.

К новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей
К новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей

В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация о приостановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

Только за последние недели в эксплуатацию сданы дома "Джакарта", "Вальс", "Танго". А это значит, что новоселья не за горами! Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями
Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями

Скидки до 20% для медиков, преподавателей, айтишников и молодых семей – это только один аргумент в пользу покупки квартиры именно в комплексе Minsk World. Еще одно преимущество – самые современные архитектурные стандарты, по которым возводятся дома. Это новый уровень столичной недвижимости!

Все дома – это красивые каркасно-блочные здания с большими окнами, остекленными лоджиями, скоростными бесшумными лифтами OTIS, включая панорамные. И дизайнерскими лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, зону встречи гостей и санитарную комнату. Квартиры – свободной планировки, а это значит, что вы сможете воплотить буквально любую идею.

И при этом у каждого дома свое название и яркий характер! Например, на условиях специальных программ со скидкой до 20% можно приобрести квартиры в домах "Санкт-Петербург", "Фламенко" и "Бали".

Великолепный "Санкт-Петербург" в квартале "Евразия" включает в себя две секции по 19 этажей. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположатся выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут зоны отдыха. В каждой секции предусмотрено по два лифта, один из которых – панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Фламенко" в квартале "Мировых танцев" словно специально создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей! В здании будет 25 этажей, на первом из которых разместятся торгово-административные помещения со входом с улицы. Есть варианты квартир с террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями. Выбирайте на свой вкус!

Дом "Фламенко"
Дом "Фламенко"

А может быть, вы всегда мечтали о "Бали"? Эта 25-этажная новостройка в квартале "Тропические острова" с практически сплошным стеклянным фасадом, в котором будто отражается океан, будет дарить вам отпускное настроение круглый год. На первом этаже разместятся помещения торгового назначения. В доме три лифта, один из которых – панорамный!

Дом "Бали"
Дом "Бали"

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Воплотите свои фантазии в реальность с настоящими профессионалами!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!
Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

И, конечно, при покупке любой квартиры или коммерческого помещения вы получаете все преимущества Minsk World – самого масштабного многофункционального комплекса в Европе!

На сегодня квартиры продаются в кварталах "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", "Тропические острова", "Чемпионов", и "Эмиратс". Целый мир недвижимости!

Школы или детские сады предусмотрены буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады
В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги
В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

А главное, приобрести недвижимость в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика:

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. И при этом платить вы будете за собственное жилье. Внимание – оформить рассрочку можно только до 20 декабря!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Вы работаете в сфере здравоохранения, образования или IT? А может быть, недавно поженились? Тогда успейте до конца декабря купить квартиру в комплексе Minsk World на лучших условиях специальных программ – со скидкой до 20%!

Сделайте себе и близким самый лучший и волшебный подарок к Новому году!

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