Только консолидация общества и усилия каждого позволят выдержать испытания времени - сенатор

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Только консолидация общества и усилия каждого позволят выдержать испытания времени. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов.

Как рассказал Алексей Неверов, история знает немало примеров, когда единство народа помогало преодолеть невзгоды и препятствия. "Только консолидация общества и усилия каждого из нас позволят выдержать испытания времени и добиться успехов во всех сферах, что актуально в этот непростой период. Сейчас, как никогда, важна консолидация общества и в борьбе с пандемией коронавируса, и в решении политических и социальных вопросов. Уверенность в своих силах и поддержка - залог нашего стабильного будущего", - подчеркнул он.

По мнению сенатора, в качестве примера можно привести возможности и конкретные действия профсоюзных организаций, которые оперативно и мобильно аккумулировали усилия и сработали при первой волне COVID-19.

Так, в марте на всех уровнях были сформированы кассы взаимопомощи. С тех пор и до настоящего времени профсоюзные организации Гомельской области выделили на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, обеззараживающих средств более Br1,3 млн и оказали материальную помощь членам профсоюза на Br2,2 млн. Кроме того, профсоюзный актив области помог более чем 870 бывшим работникам предприятий, организаций и учреждений в доставке продуктов, медикаментов и других средств первой необходимости.

Обращаясь к социально-политической ситуации, Алексей Неверов отметил: в Гомельской области обстановка достаточно спокойная. "Вопросы, которые возникали на отдельных предприятиях с созданием стачкомов и так называемыми забастовками, это не стихийные явления. Это четко спланированные, срежиссированные акции, чтобы подорвать экономику, государство в целом и вызвать возмущение и недовольство людей. За всем этим стоят специально подготовленные люди и немалые средства. Были попытки подорвать обстановку на крупных предприятиях региона. И здесь профсоюзные активисты смогли быстро сориентироваться, вернуть ситуацию в нормальное русло. Все разъяснили и указали схемы, по которым действуют оппоненты. Нашим членам профсоюза важно жить в мирной и стабильной стране, быть уверенными в завтрашнем дне", - подчеркнул сенатор.

По инициативе профсоюзных организаций юго-восточного региона Беларуси стартовала акция Гомельского областного объединения профсоюзов #КогдаМыВместе.

Профсоюзы открыты к диалогу. Так, в том числе с учетом мнений и инициатив членов профсоюза, подготовлены предложения по изменению Конституции.

Кроме того, сейчас идет активная подготовка к марафону новогодних и рождественских поздравлений. Это традиционная акция "Профсоюзы - детям". "Мы вместе несем ребятам эмоции и подарки, которые они очень ждут в эти дни. Без этого не обходится ни один новогодний сезон. Мы не имеем права не оправдать надежды самых маленьких граждан, потому что сила традиций укрепляется такими общими добрыми делами. Мы открыты всему новому, что помогает развивать лучшее, что есть", - заключил Алексей Неверов.-0-