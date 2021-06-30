Только общими усилиями всех стран можно преодолеть последствия COVID-19 - Ражанец

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только общими усилиями всех стран можно преодолеть последствия COVID-19. Об этом сегодня журналистам заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец по итогам двух дней работы виртуального семинара Межпарламентского союза и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека "Восстановление после пандемии COVID-19 через призму прав человека: какой вклад парламентов?". В нем приняли участие и белорусские парламентарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый из присутствующих, а зарегистрировалось около 100 участников, говорил о том, что это общее дело: борьба с пандемией и ее последствиями. В некоторых странах есть серьезные ограничения прав человека, локдауны, потеря работы. Говорили о том, что в некоторых странах присутствует такая угроза, как голод. Многие предлагали наряду с тем, что оказываются медицинские услуги бесплатно, также раздавать бесплатные продовольственные пакеты в тех странах, где наиболее остро стоит эта проблема. И, как я уже отметила, все единогласны в том, что только общими усилиями, во взаимодействии, в помощи друг другу можно преодолеть последствия COVID-19", - сказала Валентина Ражанец.

По ее словам, в Беларуси уже есть свой опыт борьбы с COVID-19. "У нас предприняты меры для дистанционной работы - внесены соответствующие изменения в трудовое законодательство. Белорусы получают бесплатную вакцину на добровольной основе. У нас хватает мест в больницах. Я считаю, что принимаются всевозможные меры и делается все необходимое", - отметила парламентарий.-0-