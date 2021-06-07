Только в единстве и согласии, услышав друг друга, мы сможем сохранить независимость - мнение

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только в единстве и согласии, услышав друг друга, мы сможем сохранить независимость. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Национального собрания Калина Капуцкая.

"Сегодня молодое белорусское государство, выстраивающее свой путь развития на основе имеющихся сильных сторон, исторических традиций, открыто и конструктивно взаимодействующее с другими странами, столкнулось с новыми формами политических, социальных и экономических вызовов. Понимая серьезность происходящих процессов в обществе, объявление 2021-го Годом народного единства стало знаковым событием и в своем роде обращением ко всем гражданам нашей страны: только в единстве и согласии, услышав друг друга, мы сможем сохранить независимость, противостоять внешнему давлению и избежать непоправимых ошибок, - уверена сенатор. - Очень важно, что постепенно удается наладить общественный диалог, сделать шаги навстречу друг другу. Любовь к Беларуси, ответственность за свою страну, жизнь для других людей - вот что должно руководить чувствами и поступками каждого белоруса".

В свою очередь член Совета Республики Алла Смоляк отметила, что объявление 17 сентября Днем народного единства - мудрое и взвешенное решение.

"Минувший год принес много испытаний: пандемия, общественно-политические вызовы, беспрецедентное давление извне. Только сплотившись и объединившись, белорусы смогли и продолжают противостоять многочисленным натискам. Ведь солидарность, взаимопонимание и взаимопомощь, сохранение духовных ценностей, нравственных идеалов, многообразия традиций, мира и стабильности - принципы, которые всегда были важны для нашего народа. Это те приоритеты, которые и в нынешние дни незыблемы для настоящих патриотов, - подчеркнула сенатор. - Сегодня под знаком Года народного единства по всей стране проходят патриотические проекты, акции, инициативы, конкурсы, форумы и конференции, диалоговые площадки и круглые столы, марафоны добрых дел. К участию присоединяются миллионы белорусов, которые декларируют важный принцип: "Мы сильнее, когда едины, когда мы вместе!" - резюмировала Алла Смоляк.-0-