Только в конструктивном диалоге можно воплощать реальные перемены - Соловей

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Только в конструктивном диалоге, а не на улицах и площадях можно воплощать в жизнь реальные перемены. Убежденность в этом выразил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном форуме "Конституционная реформа как значимый фактор экономических, политических и социальных преобразований", передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый региональный форум, посвященный предстоящим преобразованиям в основном законе Беларуси, собрал представителей власти, партий, депутатов всех уровней, советов старейшин, ректоров вузов, молодежного совета, руководителей предприятий и организаций, активных участников диалоговых площадок, которые прошли в области.

"Анонсированные главой государства изменения должны закрепить приоритеты народовластия и социальной справедливости, обозначить дальнейшие критерии государственной политики", - подчеркнул Геннадий Соловей.

По мнению губернатора, форум - это не только возможность каждому высказать свою точку зрения, но и прекрасный шанс для поиска новых идей и обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития страны и региона и путей их решения. "Только так - не на улицах и площадях, а в конструктивном диалоге - можно воплощать в жизнь реальные перемены. Именно от нашего участия, осознания ответственности за принятые решения и объективности зависит то, какой курс дальнейшего развития примет регион и страна", - убежден председатель облисполкома.

Геннадий Соловей отметил: несмотря на влияние процессов, происходящих в мировой экономике, ориентиры области и страны остаются прежними - повышение благосостояния населения, достижение параметров развития экономики и социальной сферы.

"Наша область - один из высокоразвитых в экономическом, научно-образовательном и культурном плане регионов Беларуси. Она является крупнейшим индустриальным центром республики. У нас работает более 200 крупных и средних предприятий. Осуществляется вся добыча белорусской нефти и газа, производство почти всех кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, минеральных фосфорных удобрений, более 95% стали, около половины автомобильного бензина и дизельного топлива", - сказал руководитель области.

По его словам, во внешнеэкономической деятельности Гомельская область обеспечивает порядка 13% всего экспорта товаров республики, уступая лишь столице и Минской области. "Планомерно и достойно проводится работа по повышению качества жизни населения: производится и реализуется продукция, привлекаются новые инвестиции, расширяется рынок труда, развивается социальная сфера. Все это стало возможным благодаря многим факторам: сбалансированной экономической стратегии, успехам во внешней торговле и, главное, жителям региона. Наш народ многого добился за минувшие годы, однако время выдвигает новые требования", - сказал Геннадий Соловей.

На итоговом форуме сегодня прозвучали актуальные предложения, которые активно обсуждались на диалоговых площадках. Экономика, образование, медицина, молодежная политика, местное самоуправление, партийное строительство - мнения, идеи от представителей Гомельской области по развитию этих и других сфер будут предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.-0-