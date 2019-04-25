Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 апреля 2019, Чт
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3515
USD 2.1105
RUB 3.2605
Главное
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере
Президент
Лукашенко: Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном
Президент
Турчин: создание предприятий и рабочих мест - зона ответственности председателей райисполкомов
Общество
"Только вышла из декрета, и тут - 100 000 рублей!" Жительница Новополоцка разбогатела благодаря покупке в "Е-доставке"
Общество
Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 60% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Экспериментальный многоцелевой беспилотник "Грач" представят на MILEX
16:18 Общество
ЕС заявил о приверженности скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства
16:13 Политика
Аэропорт Киев возобновил работу - бомба не обнаружена
16:09 В мире
Белорусские спасатели помогают тушить пожар вблизи украинской деревни
16:06 Общество
В речицкой больнице упавший шкаф травмировал 94-летнюю пациентку
15:56 Происшествия
Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале экспортировали в Китай продукции на $12,1 млн
15:48 Экономика
Афиша выходного дня: открытие сезона фонтанов, фестиваль "Золотогорская лира" и "Битва городов" в Могилеве
15:41 Регионы
При работе с обращениями граждан необходимо представлять себя на месте заявителя - Шлык
15:39 Общество
Сезон фонтанов в Минске откроется 26 апреля вечерним шоу у оперного театра
15:37 Регионы
Металлурги должны укреплять международные связи по подготовке кадров и производству - Савенок
15:34 Экономика
Определены условия, при соблюдении которых гражданам с отдельными заболеваниями можно владеть оружием
15:22 Общество
Дети большую часть свободного времени тратят на электронные устройства
15:22 Общество
Сообщение о бомбе, заложенной в здании Апелляционной палаты Кишинева, оказалось ложным
15:18 В мире
Профсоюзы Беларуси и Китая будут способствовать укреплению связей между странами
15:16 Общество
Джо Байден будет участвовать в президентских выборах США
15:15 В мире
Медиация отлично зарекомендовала себя как способ разрешения конфликтов в школе - Слижевский
15:14 Общество
В Гродненской области к купальном сезону готовят 9 спасательных станций и 17 постов
15:11 Регионы
Дата рассмотрения вопроса о седьмом транше ЕФСР для Беларуси еще не определена
15:10 Экономика
Транзит российской нефти в Украину через Беларусь пока продолжается
15:07 Экономика
Исаченко: приемы граждан позволяют оценить авторитет местной власти
15:06 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Посевная кампания Посевная кампания
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Только вышла из декрета, и тут - 100 000 рублей!" Жительница Новополоцка разбогатела благодаря покупке в "Е-доставке"

Общество 25.04.2019 | 14:40
Светлана Горковская частенько делает заказы в "Е-доставке", чтобы не ходить с ребенком по магазинам. Одна из покупок принесла невероятную удачу!
Светлана Горковская частенько делает заказы в "Е-доставке", чтобы не ходить с ребенком по магазинам. Одна из покупок принесла невероятную удачу!

Наступил четверг, а значит - время награждать очередных счастливчиков игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". 23 апреля на глазах у многочисленной аудитории в прямом эфире телеканала ОНТ главный приз 117-го тура - 100 000 рублей - выиграла Светлана Горковская, сварщик арматурных сеток из Новополоцка. Крупные суммы по 50 000 рублей достались жителям столицы - SEO-специалисту Сергею Прохорчуку и пенсионерке Валентине Матвиенко. А обладателями шикарных внедорожников стали Андрей Дудко, замначальника производства из Лиды, Марина Ярош, студентка из деревни Веселово Борисовского района и Татьяна Кондратович, медрегистратор из Ганцевичей.

Призы победителям 117-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Призы победителям 117-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Суперпризы были вручены победителям 25 апреля в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры. Победители, выигравшие белоснежные "Джили Эмгранд Х7", получили ключи и документы и смогли в тот же день уехать на авто к себе домой. А денежные призы были перечислены на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок, так что пользоваться ей не только удобно и безопасно, но и очень выгодно.

СТАТУСкарта оформляется бесплатно и предлагает обладателю множество бонусов и скидок!
СТАТУСкарта оформляется бесплатно и предлагает обладателю множество бонусов и скидок!

Наверное, каждого участника игры "Удача в придачу!" интересует: как выиграть крупный приз? Вот что нам рассказали главные победители 117-го тура.

"Может быть, откроем собственное дело… Ну и машину купим!"

Светлана Горковская из Новополоцка Витебской области работает сварщиком арматурных сеток на заводе и вместе с супругом воспитывает троих детей. Старшему сыну уже 20, и сейчас он в армии, а младшему исполнилось всего 3 года.

- Я только вышла на работу, 4 дня отработала, и так повезло мне - выиграла 100 000! Как распорядиться такой огромной суммой, конечно, с ходу не решишь. Может быть, это будет собственное дело, давно об этом с мужем мечтали. Ну и машину продали, новую надо обязательно купить, - делится планами счастливица.

Светлана Горковская к возможности выиграть крупный приз была настроена весьма скептически. До этого вторника!
Светлана Горковская к возможности выиграть крупный приз была настроена весьма скептически. До этого вторника!

В игре "Удача в придачу!" семья участвует давно, но до этого везло больше по мелочи.

- В то, что можно выиграть главный приз, мы с супругом не верили. Признаться, я пока в шоке. Все сразу начали звонить, поздравлять… Первым вопросом подруги было: "Как ты выиграла столько денег и что для этого надо купить?" - смеясь, вспоминает победительница.

А ничего особенного Светлана и не покупала - "товаром удачи" стала пачка крупы.

- Как всегда, заказ сделали в "Е-доставке". Пользуемся сервисом очень часто, чтобы продукты самим не нести из магазина, потому что машины у нас нет, да еще и младший ребенок совсем маленький, не очень удобно, - объясняет она.

"Первым вопросом подруги было: "Как ты выиграла столько денег и что для этого надо купить?"
"Первым вопросом подруги было: "Как ты выиграла столько денег и что для этого надо купить?"

Вот так, образно выражаясь, не выходя из дома, Светлана Горковская и выиграла свои 100 000 рублей! К слову, это далеко не первый раз, когда покупки с доставкой приносят суперпризы. За 117 туров в копилке покупателей онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл": 6 столичных квартир, 55 автомобилей, огромная сумма в 120 000 рублей и две по 100 000, а также два приза по 50 000 рублей и два по 40 000.

"Жена сказала: "Теперь ты у меня с приданым!"

Еще один счастливчик, которому удачу "доставил" курьер "Е-доставки", - Сергей Прохорчук, SEO-специалист в ИТ-компании из Минска. Этому покупателю в финале розыгрыша 50 000 рублей принадлежало 7 игровых кодов из 10. И правило "больше кодов - больше шансов" сработало безупречно.

Выигранную сумму Сергей Прохорчук, SEO-специалист из Минска, вложит в покупку квартиры
Выигранную сумму Сергей Прохорчук, SEO-специалист из Минска, вложит в покупку квартиры

- Доставку заказываем каждую неделю. Удобный сервис, сильно экономит время, не надо бегать по магазинам и ценник довольно-таки приятный, намного ниже, чем в обычных магазинах. Еще нравится, что заказываешь на определенное время, и тебе тогда и привозят. И ассортимент интересный, все, что необходимо, там есть! Вот в эту субботу закинул в корзину дополнительно броккольку, и как раз она "товаром удачи" была, - радуется победитель.

Как распорядиться выигранной суммой, в семье решили сразу.

- Мы вместе с женой и сыном живем у мамы, так что главный вопрос - жилищный. Вложим 50 000 в покупку недвижимости, а еще свозим летом ребенка на море, - говорит Сергей Прохорчук. - Жена меня поздравила, сказала: "Какой ты молодец, теперь ты у меня с большим приданым!".

"Во вторник, думала, не засну: вдруг пенсионерка стала вся такая богатая!"

- К игре подключилась буквально несколько месяцев назад. Подумала: в "Евроопт" хожу часто, карточка все время в ходу, почему бы не поиграть? Дети зарегистрировали, и вот так, случайно, получилось, что выиграла впервые за свою жизнь, - удивляется Валентина Матвиенко из Минска. - Во вторник, думала, не засну: вдруг пенсионерка стала вся такая богатая!

Валентина Матвиенко из Минска поможет детям погасить кредиты
Валентина Матвиенко из Минска поможет детям погасить кредиты

Обычная покупка, где "товаром удачи" стала куриная приправа, помогла выиграть 50 000 рублей.

- У меня двое детей, четверо внуков, так что, сами понимаете, суммой распоряжусь быстро. Помогу детям кредиты закрыть, они построили квартиры и теперь выплачивают, - радуется Валентина Петровна.

"Нового автомобиля из салона у нас никогда не было"

Андрей Дудко из Лиды Гродненской области о выигрыше "Джили Эмгранд Х7" узнал… за ремонтом машины. Очень символично!

Андрей Дудко, замначальника производства из Лиды, о выигрыше "Джили" узнал… за ремонтом машины
Андрей Дудко, замначальника производства из Лиды, о выигрыше "Джили" узнал… за ремонтом машины

- Эмоции какие? Естественно, радость. Нового автомобиля из салона у нас с супругой никогда не было. В "Евроопт" хожу раза 2-3 в неделю, расположен удобно и ассортимент устраивает. Мы в игре участвуем уже года два, везло только по мелочам, но надежда была всегда. И вот повезло и нам! - радуется победитель, который работает заместителем начальника производства завода "Неман".

"Права получила в декабре, но машины у меня не было"

- Пришли закупиться с мамой к Пасхе и решили захватить "товар удачи", взяли две шоколадки, и выиграли машину! - в восторге Марина Ярош, студентка медицинского колледжа из деревни Веселово Борисовского района Минской области.

Студентка Марина Ярош из деревни Веселово вместе с мамой закупилась к Пасхе. И выиграла, подтвердив известное правило: больше кодов - больше шансов!
Студентка Марина Ярош из деревни Веселово вместе с мамой закупилась к Пасхе. И выиграла, подтвердив известное правило: больше кодов - больше шансов!

До этого девушка выигрывала только 5 рублей, но вместе с родными и женихом мечтала о суперпризе. Исполниться мечте помогла покупка, совершенная в "Е-сити" в Борисове. К слову, в этом случае также сработало правило "больше кодов - больше шансов". В финале розыгрыша автомобиля у победительницы было 8 игровых кодов из 10.

- Жду не дождусь, когда уже за руль сяду, права получила в декабре, но машины у меня не было. И, надо же, так повезло, такой крутой, красивый автомобиль выиграла! - радуется Марина Ярош.

"Будет на чем ездить в деревню к маме в гости!"

А Татьяна Кондратович, которая работает медрегистратором в поликлинике города Ганцевичи Брестской области, выиграв "Джили Эмгранд Х7", не только решила для семьи вопрос с автотранспортом, но и сама задумалась о курсах вождения.

Медрегистратор Татьяна Кондратович из города Ганцевичи решила для семьи вопрос с автомобилем и сама задумалась о курсах вождения
Медрегистратор Татьяна Кондратович из города Ганцевичи решила для семьи вопрос с автомобилем и сама задумалась о курсах вождения

- Коллега уже позвонила, говорит: пойдем учиться, - улыбается она. - У нас с мужем как раз не было автомобиля, и мы очень довольны, будет на чем ездить к маме в гости в деревню! Узнав о выигрыше, я даже расплакалась. До этого единственным нашим призом было 2 рубля на мобильный телефон!

Призы нового тура будут разыграны 30 апреля!

Игра продолжается! Во вторник "Евроопт" разыграет огромную сумму 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других призов.

Совершайте нужные вам покупки - и 30 апреля участвуйте в розыгрыше крупных денежных призов и автомобилей!
Совершайте нужные вам покупки - и 30 апреля участвуйте в розыгрыше крупных денежных призов и автомобилей!

Присоединяйтесь к числу участников 118-го тура! Совершайте нужные вам покупки в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". К Пасхе вас ждут специальные предложения! Не забудьте про "товар удачи" и дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

А во вторник включайте телеканал ОНТ в 18:20 - и ловите удачу в прямом эфире!

ООО "Евроторг". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 116-117". Срок проведения: 08.04.2019 г. - 27.06.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3515 от 03.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. - 11.07.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3515 BYN 2.349 BYN 2.355 BYN
USD
2.1105 BYN 2.111 BYN 2.115 BYN
RUB
3.2605 BYN 3.253 BYN 3.267 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Столинском районе третьи сутки тушат пожар на Ольманских болотах
Все видео

Фотоновости

Пресс-конференция о развитии радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии прошла в БЕЛТА
Все фото

Инфографика

Запрет на посещение лесов Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки ведется авиационное патрулирование.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Дарья Наумова Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике
Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере
Лукашенко: Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном
Политика
Фото из архива ЕС заявил о приверженности скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства
Стороны конфликта в Украине поддерживают идею пасхального перемирия - Сайдик
Беларусь и ЕС обсуждают в Минске развитие политического диалога и отраслевого сотрудничества
Экономика
Сергей Румас во время посещения Минского тракторного завода Румас: набсовет МТЗ не будет вмешиваться в оперативную деятельность предприятия
Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале экспортировали в Китай продукции на $12,1 млн
Металлурги должны укреплять международные связи по подготовке кадров и производству - Савенок
Происшествия
Фото из архива "Дело ста тысяч посылок": две компании заработали на белорусах более Br2,3 млн
В речицкой больнице упавший шкаф травмировал 94-летнюю пациентку
В отношении должностных лиц двух лесхозов возбуждены уголовные дела
Регионы
Анатолий Исаченко. Фото из архива Исаченко: приемы граждан позволяют оценить авторитет местной власти
Афиша выходного дня: открытие сезона фонтанов, фестиваль "Золотогорская лира" и "Битва городов" в Могилеве
Сезон фонтанов в Минске откроется 26 апреля вечерним шоу у оперного театра
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Виктория Азаренко победила Веру Звонареву на турнире в Штутгарте
Хоккеисты СДЮШОР "Динамо" проиграли рижанам и заняли десятое место на турнире в Сочи
Белорусскую команду в карате на II Европейских играх представят 12 атлетов
Технологии
ИТ-компания Helmes с центром разработки в Минске награждена Норвежской бизнес-премией
Молодые ученые активно внедряют IT-технологии во все отрасли экономики Беларуси - НАН
ФОТОФАКТ: футуристический QR-коридор в Китае
Культура
Фото из архива Национальный художественный музей готовит выставку о спорте
Наталия Гайда отметит двойной юбилей на сцене Белорусского музыкального театра
Фестиваль кукольных театров открывается в Витебске
В мире
Фото Reuters Новый взрыв прогремел в Шри-Ланке
Аэропорт Киев возобновил работу - бомба не обнаружена
Сообщение о бомбе, заложенной в здании Апелляционной палаты Кишинева, оказалось ложным
Калейдоскоп
Фото ru.airbnb.com В штате Айдахо появился отель в форме гигантской картошки
Упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку - видео
Футболист Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Сергей Касперович,
Юрий Миксюк 16 апреля Особенности вступительной кампании - 2019 Пресс-конференция Татьяна Леонова,
Ольга Шишко,
Ольга Князькина 4 апреля Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения Пресс-конференция Александр Ярошик,
Валерий Уласевич,
Ярослав Павловский 3 апреля Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия