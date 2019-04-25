"Только вышла из декрета, и тут - 100 000 рублей!" Жительница Новополоцка разбогатела благодаря покупке в "Е-доставке"

Светлана Горковская частенько делает заказы в "Е-доставке", чтобы не ходить с ребенком по магазинам. Одна из покупок принесла невероятную удачу!

Наступил четверг, а значит - время награждать очередных счастливчиков игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". 23 апреля на глазах у многочисленной аудитории в прямом эфире телеканала ОНТ главный приз 117-го тура - 100 000 рублей - выиграла Светлана Горковская, сварщик арматурных сеток из Новополоцка. Крупные суммы по 50 000 рублей достались жителям столицы - SEO-специалисту Сергею Прохорчуку и пенсионерке Валентине Матвиенко. А обладателями шикарных внедорожников стали Андрей Дудко, замначальника производства из Лиды, Марина Ярош, студентка из деревни Веселово Борисовского района и Татьяна Кондратович, медрегистратор из Ганцевичей.

Призы победителям 117-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Суперпризы были вручены победителям 25 апреля в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры. Победители, выигравшие белоснежные "Джили Эмгранд Х7", получили ключи и документы и смогли в тот же день уехать на авто к себе домой. А денежные призы были перечислены на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк" , которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок, так что пользоваться ей не только удобно и безопасно, но и очень выгодно.

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Наверное, каждого участника игры "Удача в придачу!" интересует: как выиграть крупный приз? Вот что нам рассказали главные победители 117-го тура.

"Может быть, откроем собственное дело… Ну и машину купим!"

Светлана Горковская из Новополоцка Витебской области работает сварщиком арматурных сеток на заводе и вместе с супругом воспитывает троих детей. Старшему сыну уже 20, и сейчас он в армии, а младшему исполнилось всего 3 года.

- Я только вышла на работу, 4 дня отработала, и так повезло мне - выиграла 100 000! Как распорядиться такой огромной суммой, конечно, с ходу не решишь. Может быть, это будет собственное дело, давно об этом с мужем мечтали. Ну и машину продали, новую надо обязательно купить, - делится планами счастливица.

Светлана Горковская к возможности выиграть крупный приз была настроена весьма скептически. До этого вторника!

В игре "Удача в придачу!" семья участвует давно, но до этого везло больше по мелочи.

- В то, что можно выиграть главный приз, мы с супругом не верили. Признаться, я пока в шоке. Все сразу начали звонить, поздравлять… Первым вопросом подруги было: "Как ты выиграла столько денег и что для этого надо купить?" - смеясь, вспоминает победительница.

А ничего особенного Светлана и не покупала - "товаром удачи" стала пачка крупы.

- Как всегда, заказ сделали в "Е-доставке". Пользуемся сервисом очень часто, чтобы продукты самим не нести из магазина, потому что машины у нас нет, да еще и младший ребенок совсем маленький, не очень удобно, - объясняет она.

"Первым вопросом подруги было: "Как ты выиграла столько денег и что для этого надо купить?"

Вот так, образно выражаясь, не выходя из дома, Светлана Горковская и выиграла свои 100 000 рублей! К слову, это далеко не первый раз, когда покупки с доставкой приносят суперпризы. За 117 туров в копилке покупателей онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл": 6 столичных квартир, 55 автомобилей, огромная сумма в 120 000 рублей и две по 100 000, а также два приза по 50 000 рублей и два по 40 000.

"Жена сказала: "Теперь ты у меня с приданым!"

Еще один счастливчик, которому удачу "доставил" курьер "Е-доставки", - Сергей Прохорчук, SEO-специалист в ИТ-компании из Минска. Этому покупателю в финале розыгрыша 50 000 рублей принадлежало 7 игровых кодов из 10. И правило "больше кодов - больше шансов" сработало безупречно.

Выигранную сумму Сергей Прохорчук, SEO-специалист из Минска, вложит в покупку квартиры

- Доставку заказываем каждую неделю. Удобный сервис, сильно экономит время, не надо бегать по магазинам и ценник довольно-таки приятный, намного ниже, чем в обычных магазинах. Еще нравится, что заказываешь на определенное время, и тебе тогда и привозят. И ассортимент интересный, все, что необходимо, там есть! Вот в эту субботу закинул в корзину дополнительно броккольку, и как раз она "товаром удачи" была, - радуется победитель.

Как распорядиться выигранной суммой, в семье решили сразу.

- Мы вместе с женой и сыном живем у мамы, так что главный вопрос - жилищный. Вложим 50 000 в покупку недвижимости, а еще свозим летом ребенка на море, - говорит Сергей Прохорчук. - Жена меня поздравила, сказала: "Какой ты молодец, теперь ты у меня с большим приданым!".

"Во вторник, думала, не засну: вдруг пенсионерка стала вся такая богатая!"

- К игре подключилась буквально несколько месяцев назад. Подумала: в "Евроопт" хожу часто, карточка все время в ходу, почему бы не поиграть? Дети зарегистрировали, и вот так, случайно, получилось, что выиграла впервые за свою жизнь, - удивляется Валентина Матвиенко из Минска. - Во вторник, думала, не засну: вдруг пенсионерка стала вся такая богатая!

Валентина Матвиенко из Минска поможет детям погасить кредиты

Обычная покупка, где "товаром удачи" стала куриная приправа, помогла выиграть 50 000 рублей.

- У меня двое детей, четверо внуков, так что, сами понимаете, суммой распоряжусь быстро. Помогу детям кредиты закрыть, они построили квартиры и теперь выплачивают, - радуется Валентина Петровна.

"Нового автомобиля из салона у нас никогда не было"

Андрей Дудко из Лиды Гродненской области о выигрыше "Джили Эмгранд Х7" узнал… за ремонтом машины. Очень символично!

Андрей Дудко, замначальника производства из Лиды, о выигрыше "Джили" узнал… за ремонтом машины

- Эмоции какие? Естественно, радость. Нового автомобиля из салона у нас с супругой никогда не было. В "Евроопт" хожу раза 2-3 в неделю, расположен удобно и ассортимент устраивает. Мы в игре участвуем уже года два, везло только по мелочам, но надежда была всегда. И вот повезло и нам! - радуется победитель, который работает заместителем начальника производства завода "Неман".

"Права получила в декабре, но машины у меня не было"

- Пришли закупиться с мамой к Пасхе и решили захватить "товар удачи", взяли две шоколадки, и выиграли машину! - в восторге Марина Ярош, студентка медицинского колледжа из деревни Веселово Борисовского района Минской области.

Студентка Марина Ярош из деревни Веселово вместе с мамой закупилась к Пасхе. И выиграла, подтвердив известное правило: больше кодов - больше шансов!

До этого девушка выигрывала только 5 рублей, но вместе с родными и женихом мечтала о суперпризе. Исполниться мечте помогла покупка, совершенная в "Е-сити" в Борисове. К слову, в этом случае также сработало правило "больше кодов - больше шансов". В финале розыгрыша автомобиля у победительницы было 8 игровых кодов из 10.

- Жду не дождусь, когда уже за руль сяду, права получила в декабре, но машины у меня не было. И, надо же, так повезло, такой крутой, красивый автомобиль выиграла! - радуется Марина Ярош.

"Будет на чем ездить в деревню к маме в гости!"

А Татьяна Кондратович, которая работает медрегистратором в поликлинике города Ганцевичи Брестской области, выиграв "Джили Эмгранд Х7", не только решила для семьи вопрос с автотранспортом, но и сама задумалась о курсах вождения.

Медрегистратор Татьяна Кондратович из города Ганцевичи решила для семьи вопрос с автомобилем и сама задумалась о курсах вождения

- Коллега уже позвонила, говорит: пойдем учиться, - улыбается она. - У нас с мужем как раз не было автомобиля, и мы очень довольны, будет на чем ездить к маме в гости в деревню! Узнав о выигрыше, я даже расплакалась. До этого единственным нашим призом было 2 рубля на мобильный телефон!

Призы нового тура будут разыграны 30 апреля!

Игра продолжается! Во вторник "Евроопт" разыграет огромную сумму 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других призов.

Совершайте нужные вам покупки - и 30 апреля участвуйте в розыгрыше крупных денежных призов и автомобилей!

Присоединяйтесь к числу участников 118-го тура! Совершайте нужные вам покупки в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". К Пасхе вас ждут специальные предложения! Не забудьте про "товар удачи" и дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту .

А во вторник включайте телеканал ОНТ в 18:20 - и ловите удачу в прямом эфире!

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