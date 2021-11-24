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24 ноября 2021, 20:46

Тонкости ревакцинации: эксперты отвечают на самые важные вопросы о повторной прививке от CОVID-19

Фото из архива
Фото из архива
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С 8 апреля в Беларуси начали массово прививать от COVID-19. И если на первых порах медики рекомендовали повторить вакцинацию через год, то сейчас все чаще советуют сделать это уже через шесть месяцев. Вместе с экспертами разбираемся в тонкостях ревакцинации и выясняем, есть ли смысл узнавать титр антител перед прививкой, запоминать препарат, который в вас уже вкололи, и дату, когда это произошло.

Зачем нужна повторная прививка?

Ревакцинацию против COVID-19 называют бустерной (от английского слова booster - повышать, усиливать).

- Такие прививки нужны, чтобы сформировать более высокий уровень защиты, - объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медуниверситета Инна Федорова. - Бустер-вакцинация работает по принципу вторичного иммунного ответа. Она увеличивает в организме синтез антител. Образуются дополнительно иммунологические факторы защиты, формируется более крепкая иммунологическая память. Также бустер-вакцинация дает возможность выработать защиту людям, которые не ответили по определенным причинам на первую дозу. Это повторная попытка выработки защиты.

Кому она рекомендована?

Минздрав советует сделать бустерную вакцинацию людям от 18 лет и старше, в том числе тем, у кого ослаблен иммунитет, кто принимает иммуносупрессивную терапию, находится на гемодиализе, медикам, особенно работающим в красной зоне, соцработникам, а также переболевшим COVID-19.

Через какое время ревакцинироваться?

Минздрав рекомендует делать бустерную прививку через шесть и более месяцев после основного курса вакцинации. С учетом, естественно, состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний.

Повторная (сезонная) вакцинация препаратами "Спутник V" или "Спутник Лайт", Sinopharm или иными иммунобиологическими лекарственными средствами рекомендована людям 18 лет и старше через 12 месяцев после бустерной дозы и после основной (первичной) вакцинации тем, кто не стал делать бустерную.

Стоит ли проверять уровень антител?

Минздрав, как и ВОЗ, рекомендует прививаться без учета этого параметра. Специалисты считают, что добавление антител к уже имеющимся усилит иммунитет и не причинит вреда.

- Не существует такого достоверного титра антител, который вас наверняка защитит. Иммунная защита от COVID-19 основывается не на антителах, а на клеточном иммунном ответе, - объясняет доктор медицинских наук Игорь Стома. - Нет смыла определять тела до и после прививки. Разве только по причине вашего личного любопытства.

Какой препарат выбрать?

Некоторые эксперты считают, что различные вакцинные платформы по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому есть смысл их чередовать. Но другие отмечают: это мнение не подтверждено научными фактами.

- Т-клеточный иммунитет стимулируется в обоих случаях. Поэтому повторно прививаться можно как той же вакциной, которая вводилась в первый раз, так и другой, - консатирует главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

Чаще всего для ревакцинации используется однокомпонентный препарат "Спутник Лайт", эффективность которого считается очень высокой, в том числе против дельта-штамма. Ученые уверяют, что этот препарат защищает от него даже лучше, чем многие вакцины с двойной дозой: более чем на 80%.

Где можно уколоться?

В Беларуси ревакцинация проводится только в учреждениях здравоохранения. В Минске, например, вы можете пройти ее в поликлиниках как по месту жительства, так и в других. Предварительно стоит позвонить в справочную службу, чтобы уточнить нюансы.

Процесс ревакцинации такой же, как при первых прививках. Единственное отличие - формирование группы в пять человек. Препарат "Спутник Лайт" расфасован в упаковки, каждая из которых рассчитана на пять доз. Вводить их необходимо практически сразу. Если группа не сформировалась, в поликлинике запишут данные пациентов, которые хотят пройти повторный курс. Как только желающих наберется достаточное количество, им тут же позвонят и пригласят на процедуру в определенное время. Такой подход помогает избежать очередей в поликлинике. Пациент перед процедурой заполняет анкету и проходит осмотр у врача. Не удивляйтесь, если вас не спросят, какой вакциной вы привились первый раз, - это неважно. Главное, чтобы после первой прививки прошло не меньше полугода. Сертификат о ревакцинации на платной основе выдают в поликлинике, где делали прививку.

"Спутник Лайт"?

Этот препарат - первый компонент вакцины "Спутника V". Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет. Ее эффективность - 70% против заболевания дельта-штаммом SARS-CoV-2 в течение трех месяцев после прививки. Если "Спутник Лайт" используется в качестве бустерной дозы для других вакцин, эффективность препарата составляет более 83% против заболевания дельта-штаммом.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 35% жителей Беларуси. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы этот показатель составлял 70-80%.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-

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