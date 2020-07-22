Тонны воды, обеды и почти 300 пульсоксиметров: Красный Крест и партнеры помогают в борьбе с COVID-19

Волонтер Белорусского Красного Креста в Минске Дарья Боброва покупает продукты питания по списку одинокой пожилой женщины, которая находилась на самоизоляции в связи с COVID-19. Фото БОКК

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доставка более 40 т питьевой воды и 7 тыс. обеденных порций, 291 пульсоксиметр для медицинских работников, вечеринка для волонтеров и средства для ухода за подопечными пополнили в июле копилку добрых дел команды Белорусского Красного Креста в борьбе с распространением COVID-19, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Сотрудники и волонтеры с начала работы в условиях пандемии доставляли продукты питания, лекарства и рецепты из поликлиник 32 тыс. жителей страны, оказали поддержку медицинским и социальным работникам 307 учреждений здравоохранения, 90 домов-интернатов, 147 территориальных центров социального обслуживания населения и 21 изолятора временного содержания. Передать медицинские изделия и оборудование, средства индивидуальной защиты, питьевую воду и горячие обеды организация смогла благодаря поддержке партнеров.

В июле компания PepsiCo передала медицинским работникам по всей Беларуси более 41,2 тыс. л питьевой воды и свыше Br27,6 тыс. на программу по борьбе с COVID-19. На эти средства БОКК закупила 291 пульсоксиметр. Изделия передадут учреждениям здравоохранения по всей стране, а также сотрудникам медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога".

С апреля по сегодняшний день по акции "Медобед" передано уже более 7,2 тыс. обедов и 1,5 тыс. завтраков. К инициативе 13 июля присоединились еще два партнера - Minsk Marriott Hotel и "Виталюр", которые в течение трех недель будут передавать горячие обеды на 8-ю подстанцию скорой помощи в Минске и в Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии.

Четыре месяца Coca-Cola в Беларуси вместе с Белорусским Красным Крестом обеспечивали питьевой водой медработников. На этой неделе компания выделила 150 л сладких напитков для волонтеров, работавших в условиях COVID-19. Этот подарок стал дополнением к праздничной вечеринке, которую сотрудники БОКК подготовили для волонтеров в Минске. На мероприятии 23 июля будут награждены самые активные из них. В программе - интерактивные игры и музыкальные подарки. "В течение нескольких месяцев более 200 волонтеров ежедневно помогали людям в условиях коронавируса: доставляли лекарства и продукты одиноким пожилым людям, принимали телефонные звонки на инфолинии 201, обрабатывали заявки на оказание помощи, помогали в проведении информационной работы, - отметила председатель Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста Елена Фадеева. - Мы благодарны каждому, кто помогал вместе с нами".

Фармацевтический холдинг "Аптека Групп" поддержал работу Белорусского Красного Креста и выделил 20 позиций продукции для сотрудников медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" из Гомельской и Гродненской областей. Среди продукции - подгузники, кремы, гели и бальзамы для тела, шампуни и средства для обработки рук. Такие средства необходимы для ухода на дому за одинокими пожилыми подопечными с инвалидностью, о которых заботятся сестры милосердия медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога". У службы полторы тысячи подопечных по всей стране.

Белорусский Красный Крест предлагает всем неравнодушным присоединиться к добрым делам в рамках борьбы с COVID-19. Узнать, какая помощь нужна, можно по номеру 8 (017) 338-45-08.-0-