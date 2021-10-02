Топ-10 результатов ученых за 2021 год определит НАН

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявила о проведении конкурса на определение 10 лучших результатов деятельности ученых НАН в области фундаментальных и прикладных исследований за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

На конкурс представляются впервые полученные либо завершенные в текущем году результаты научной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных исследований, в виде публикаций и инновационных разработок. Они должны соответствовать нескольким критериям: результат опубликован в издании, имеющем высокий импакт-фактор; публикация включена в международные базы данных; полученная принципиально новая научная информация впервые опубликована в виде книжного издания (главы в монографии) и имеет важное значение для прогресса отечественной и мировой науки, будет оказывать существенное влияние на развитие экономики страны, решение социальных, экологических и других проблем. Еще один критерий - создание на основе результатов исследований объекта новой техники (способа, технологического процесса), по большинству технических параметров соответствующего мировому уровню.

Право выдвижения номинантов для участия в конкурсе "Топ-10" предоставляется научным организациям НАН Беларуси и действительным членам (академикам) НАН. Они могут выдвинуть для участия несколько авторских коллективов (индивидуальных авторов).

Организации (академики), выдвигающие номинантов на конкурс, должны представить комплект документов. В частности, нужно направить письмо о представлении номинантов в адрес Национальной академии наук, подписанное руководителем организации либо академиком, включающее краткое мотивированное представление номинантов и характеристику их научных достижений. Также в комплект документов должны входить краткая формулировка результатов (не более 400 знаков), список всех научных трудов номинантов, опубликованных по данной теме, с указанием импакт-факторов изданий. Еще нужны будут копии опубликованных в 2021 году работ номинантов по теме, копии документов, подтверждающих важность разработки для социально-экономического развития Беларуси (патенты, авторские свидетельства, акты внедрения научных результатов в практическую деятельность или учебный процесс) и др.

Комплект документов с пометкой "На конкурс "Топ-10" результатов деятельности ученых Национальной академии наук Беларуси по итогам 2021 года" нужно направить в профильное отделение НАН не позднее 1 декабря.-0-