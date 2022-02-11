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11 февраля 2022, 14:46

ТОП-3 трендов финансовых технологий в Беларуси

Александр Юлдашев
Александр Юлдашев

Последние пять лет белорусские банки и другие игроки финансового рынка активно внедряют в свои процессы финансовые технологии. Ситуация с пандемией COVID-19 выступила в роли драйвера. И большинство процессов в разных направлениях бизнеса перешли в online. Что такое финтех и как он изменил нашу жизнь? Разбираемся в трендах, которые в настоящий момент серьезно меняют финансовый сектор, с заместителем генерального директора Банковского процессингового центра Александром Юлдашевым.

– Дистанционное обслуживание, бесконтактные платежи, удаленная идентификация клиентов – финансовые сектор шел к этим технологиям продолжительное время. Пандемия лишь придала импульс и создала возрастающий спрос, – отмечает Александр Юлдашев. – Клиенты банков все больше проявляли интерес к онлайн услугам. И это заставляло банки вкладывать средства в развитие системы дистанционного банковского обслуживания. Немаловажная роль в этом Нацбанка, который создавал законодательные условия, позволяющие совершать сделки с клиентами дистанционно. Кредиты, депозиты, расчеты, открытие банковского счета – сейчас все эти базовые банковские операции можно проводить, никогда не встречаясь с клиентом и не используя офисы банка. Активнее всего финтех затронул такие секторы экономики, как потребительские услуги, банковское обслуживание, денежные переводы и платежи. Также проникновение финтех-сервисов повлияло на страхование, управление активами и капиталом. Кроме того, белорусские банки – пионеры BNPL (от англ. buynow, paylater, или “купи сейчас – плати потом” – сервисы с возможностью оформить рассрочку при оформлении заказа) одной из наиболее “горячей” финтех-категории 2021 года. Развивается специализированное ПО, дающее возможность третьей стороне интегрировать свои решения с банковскими платформами. В банковских мобильных приложениях уже сегодня появляется все больше нефинансовых услуг, маркетплейсов, можно приобрести отдельные виды страховок, билеты на концерты. И со временем количество и ассортимент таких услуг будет расти. Это тренд.

ТОП-3

Токенизация

Активное развитие получили бесконтактные платежи, и тут, прежде всего, нужно отметить технологию токенизации. Это один из наиболее современных методов защиты данных. Информация о карте (номер, cvv-код и т.д.) заменяется уникальными цифровыми идентификаторами – токенами. Таким образом, платежи проходят без разглашения данных карты и банковского счета пользователя. Токенизация позволяет обеспечить безопасность платежей и финансовых операций, а также облегчает бесконтактные методы оплаты (например, оплата смартфоном или смарт-часами). В момент оплаты клиент видит на экране мобильного телефона символическую картинку с изображением карточки, при этом вся конфиденциальная информация недоступна постороннему наблюдателю. В качестве дополнительного средства защиты используется пароль, придуманный клиентом самостоятельно. По его желанию вместо пароля можно использовать средства биометрической идентификации на смартфоне: подтверждать платеж отпечатком пальца или, если имеется такая функция, FaceID. Главные достоинства этой технологии – легкость оплаты, безопасность и надежность. Банковский процессинговый центр уже весной этого года планирует предложить держателям карточек БЕЛКАРТ собственное платежное мобильное приложение, в котором можно будет зарегистрировать для платежей карточки БЕЛКАРТ различных банков и использовать смартфон в качестве кошелька.

Эквайринг в смартфоне

Бесконтактные платежи удобны для всех сторон – и для держателя карточки, и для продавцов товаров и услуг, которые тоже могут принимать оплату с телефона клиента, используя в качестве терминала свой же смартфон. Просто один телефон прикладывается к другому. На белорусский рынок вышли технологии, которые могут прийти на смену классическим mPOS-решениям. Например, Банковский процессинговый центр выпустил мобильное приложение “BPC NFC-POS” для приема бесконтактных платежей без использования дополнительного оборудования, а при помощи обычного смартфона или планшета на базе Android с NFC. Это особенно ценно для малого и среднего бизнеса, имеющего зачастую разъездной характер работы либо ограниченного в площади рабочего места. И в любом случае это решение более экономично, чем приобретение отдельного терминала.

Базируется оно на технологиях TaptoPhone (платежная система VISA), TaponPhone (платежная система Mastercard), SoftPOS (платежная система МИР).

Удаленная идентификация

Удаленная идентификация, в т. ч. посредством биометрических технологий, означает, что для определения личности клиента необязательно его очное присутствие при установлении отношений между ним и финансовой компанией. Это доступно не только банкам и НКФО, но и лизинговым, микрофинансовым организациям, форекс-компаниям, Белорусской валютно-фондовой бирже. Иными словами, документы могут быть оформлены в электронной форме без использования электронной цифровой подписи. Для клиента все выглядит просто. Он скачивает приложение банка, и у него есть возможность пройти идентификацию посредством межбанковской системы идентификации (МСИ). Нужно ввести идентификационный номер паспорта и одноразовый пароль OTP (onetimepassword), который приходит смс-кодом на телефон. Этого достаточно, чтобы получить из системы паспортные данные для совершения сделки с этим клиентом онлайн – размещение вклада, выдача и погашение кредита, открытие счета, оформление карточки и т.д. С использованием данных МСИ была проведена интернет-перепись населения. А в перспективе – возможности, которые еще недавно казались просто фантастикой. Нас ждет развитие нового способа идентификации – по биометрическим данным (лицу и голосу). Только представьте: чтобы расплатиться за товар, достаточно просто взглянуть в камеру! Не понадобится ни карточка, ни смартфон. Конечно, на первых порах этот сервис будет развиваться в отдельных банках и магазинах. И хотя пока трудно назвать точный срок для превращения фантастики в повседневность, но счет уже идет на годы, а не на десятилетия.

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