Топ-5 дешевых двухкомнатных квартир Минска

Белорусское телеграфное агентство совместно с порталом www.salere.by начинает серию партнерских аналитических материалов, посвященных ценам на рынке недвижимости в Минске и пригородах. Читатели смогут получить подробную и профессиональную информацию об акциях и скидках, аукционах и рассрочках, кредитах и лизинге на рынке недвижимости белорусской столицы, а также прочитать интересные интервью, ознакомиться с обзорами от руководителей строительных предприятий, предприятий-застройщиков и специалистов по продажам объектов недвижимости.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры в новостройках Минска

Выбирая квартиру, хочется подобрать не только комфортное и качественное жилье, но найти его по выгодной цене. Представляем свежий обзор пяти новостроек в разных районах столицы, цена за метр у которых стартует от Br2208.

Новостройка в Уручье

Дом №33 жилого комплекса "Уручский-2" будет достроен в ближайшие полгода. Планировки двухкомнатных квартир представлены в трех вариантах: 62,07 кв.м, 63,10 кв.м и 62,41 кв.м. Цена за 1 кв.м - от Br2208.

Срок сдачи дома в эксплуатацию - второй квартал 2019 года. Дом находится недалеко от станции метро "Уручье". В пятистах метрах от него расположены ясли-сад, отделения банков, аптека; чуть дальше - пиццерия, бар, кафе, тренажерный зал. Остановки наземного транспорта - в шаговой доступности (всего 300 м). Отдельным плюсом является наличие парковой зоны - прекрасный вариант для прогулок с детьми.

Новостройка рядом со станцией метро "Малиновка"

Двухкомнатные квартиры в жилом комплексе "Мегаполис" представлены в нескольких вариантах: 68 кв.м, 76 кв.м и 83 кв.м. Цена за квадратный метр в строящемся доме №5 стартует от Br2390. Дома №3 и №4 уже сданы в эксплуатацию, дом №5 будет полностью закончен к середине 2020 года.

Главное достоинство комплекса - отличное расположение и инфраструктура: в шаговой доступности находится метро "Малиновка", рядом много магазинов, строительный гипермаркет. До детской поликлиники можно добраться за несколько минут, поблизости находятся ясли-сад и частный детский сад, школы. Стоит обратить внимание на метраж квартиры: самая большая двухкомнатная квартира - 80 кв.м, что сопоставимо с метражом трехкомнатной.

Новостройка у станции метро "Грушевка"

Жилой комплекс "Гранд Хаус". Планировки двухкомнатных квартир варьируются от 59 кв.м, 67 кв.м и доходят до 72 кв.м. Цена за 1 кв.м - от Br2369. Срок сдачи последней секции объекта запланирован на первый квартал 2020 года.

Комплекс находится в одном из самых быстроразвивающихся районов города - на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка". Район несет в себе массу плюсов: метро в 50 м от дома, множество образовательных учреждений (СШ №105; №3; №1; №101, музыкальная школа, 41-я гимназия и детские сады №85; №212), новые магазины и места отдыха.

Новостройка в Сухарево

Двухкомнатные квартиры в ЖК "Кипарис". Метраж этих квартир представлен в двух вариантах: 60,52 кв.м и 45,14 кв.м. Цена за метр квадратный - от Br2369.

Срок сдачи намечен на третий квартал 2019 года. Новостройки административно относятся к Фрунзенскому району Минска. Несмотря на отсутствие метро, инфраструктура здесь довольна развита. Если приобрести квартиру именно тут, то не будет проблем с выбором образовательных учреждений: рядом 13 детских садов, 6 школ и 2 гимназии. Вокруг также много магазинов, недалеко торговый центр и детская поликлиника.

Комнаты в квартирах небольшие, но уютные. Первый вариант представляет собой квартиру в 60 м с отдельной кухней, а вот вариант на 45 м - это евродвушка (одна из жилых комнат с кухонным оборудованием). Именно второй вариант прекрасно подойдет для одного человека или небольшой семьи.

Новостройка по Алибегова

Варианты планировок двухкомнатных квартир в жилом комплексе в районе улицы Алибегова представлены в нескольких метражах: 63,85 кв.м, 64,12 кв.м и 64,26 кв.м. Цена за 1 кв.м - от Br2749.

Несколько из представленных домов уже сданы в эксплуатацию, два последних будут построены к первому кварталу 2019 года. Квартиры можно приобретать уже сейчас. Квартиры просторные, с большой кухней в 13 кв.м.

Мы рассмотрели самые недорогие, по мнению многих аналитиков, новостройки в Минске. Решение, как всегда, остается за покупателем...

Обзор подготовлен при содействии специалистов партнера БЕЛТА - новостного портала о недвижимости www.salere.by .

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