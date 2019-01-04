Топ новогодних елок от МТС: в Гродно больше всего "качали", а в Витебске — говорили

В МТС составили рейтинг самых "прокачанных" новогодних елок. Специалисты оператора выяснили, какие города лидируют по количеству голосового и интернет-трафика, сгенерированного на праздничных площадках страны в новогоднюю ночь.

Больше всего интернетом пользовались на центральной елке в Гродно, расположенной на площади Ленина, — здесь абоненты прокачали 166 537 мегабайт. Следом в рейтинге идет Витебск: у елки на площади Победы горожане использовали 122 915 мегабайт. Замыкает тройку лидеров Брест: у елки на площади Ленина сгенерировали 97 823 мегабайт. В Минске наибольшая активность зафиксирована у Дворца спорта и на Октябрьской площади — 95 110 и 81 507 мегабайт соответственно.

Традиционно для поздравлений у новогодних елок абоненты использовали и звонки. Самым "разговорчивым" в новогоднюю ночь оказался Витебск: здесь абоненты проговорили 55 630 минут. А еще витебчане лидируют по количеству SMS — всего было отправлено и получено 3 851 сообщений. В Бресте поздравления звучали 51 085 минут, в Гродно — 32 750 минут, в Могилеве у елки на улице Ленинской — 26 983 минуты.

Основной пик активности абонентов пришелся на первый час нового года. А вот на площадке у Дворца спорта абоненты были наиболее активны в 01:30, когда стартовало световое шоу.

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