Топовые игры EGT Interactive теперь в онлайн-казино Parimatch

Компания Parimatch и крупнейший поставщик контента для индустрии гемблинга и онлайн-игр EGT Interactive объявили о сотрудничестве. Фанаты казино-слотов получат доступ к 125 топовым играм оператора, а также возможность выиграть один из четырех джекпотов.









EGT Interactive, признанный лидер в сфере разработки игрового софта для гемблинга в Европе и США, поставляет программное обеспечение и игры самым известным наземным и онлайн-казино, а также считается одной из самых быстрорастущих компаний в мировой игровой индустрии.

Портфолио онлайн-игр EGT включает ряд слотов, рулеток, видео-покера и кено. Чтобы пользователи на различных устройствах получили возможность наслаждаться любимыми играми в онлайне, компания адаптировала технологию, а также традиционные темы, которые используется в популярных слот-автоматах казино в различных странах мира.

Топовые игры компании - Ultimate Hot и Burning Hot - теперь смогут по достоинству оценить и пользователи Беларуси. Кроме того, во всех играх есть джекпот, что делает их еще более привлекательными для игроков. На сегодня EGT Interactive является первым провайдером в Республике Беларусь с прогрессивным призовым фондом.

- Мы постоянно добавляем новых провайдеров в наше портфолио и рады сотрудничеству с EGT Interactive. Игры компании - это крутая графика и инновационный геймплей, и мы верим, что они будут иметь большой успех у наших игроков. Помимо качественного игрового контента, у EGT мощная система управления бизнес-процессами. Этот критерий - один из ключевых для нас, поскольку нам важно предоставлять клиентам надежный и безопасный продукт, - прокомментировал Юрий Филипченко, руководитель направления онлайн-казино Parimatch.

Новое партнерство призвано укрепить позиции обеих компаний на белорусском рынке, способствуя расширению клиентских баз, а также предоставить пользователям больше высококачественных игр.

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