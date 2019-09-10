Топовые специалисты по международному арбитражу соберутся на форуме в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по разрешению споров стран Восточной Европы (EEDRF) пройдет 19-21 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Юристы из разных стран на несколько дней приедут в Минск, чтобы обсудить ключевые темы, связанные с разрешением споров в международном коммерческом арбитраже и государственных судах.

На форуме, который пройдет уже в четвертый раз, поделятся опытом 25 высококвалифицированных спикеров из разных юрисдикций. Среди них специалисты из Великобритании, Швейцарии, Швеции, Германии. Девиз EEDRF в этом году - "Сыграем арбитражную симфонию вместе!". Ключевая тема - "Процессуальные вопросы в международном арбитраже и государственных судах".

Ежегодно форум собирает более 200 игроков высшей мировой юридической лиги, среди которых представители юридических фирм, корпоративные юристы, адвокаты, судьи, специалисты в области судебных споров и арбитража, а также государственные служащие и академическое сообщество. По информации организационного партнера - адвокатского бюро Lex Torre - для участия в форуме уже зарегистрировались представители трех континентов из 23 стран.-0-