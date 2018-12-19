Торгово-промышленные палаты Беларуси и России создали деловые советы

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата России сегодня в Москве заключили соглашение о создании Белорусско-российского и Российско-белорусского деловых советов, передает корреспондент БЕЛТА.
Документ подписали руководители торгово-промышленных палат Беларуси и России Владимир Улахович и Сергей Катырин. Белорусско-российский деловой совет возглавил генеральный директор белорусско-германского СП "Санта Импэкс Брест" Александр Мошенский, Российско-белорусский деловой совет - председатель Совета директоров АО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрий Мазепин.
В состав деловых советов двух стран вошли 27 белорусских бизнесменов и 44 представителя российских деловых кругов. Как отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, все они представляют элиту бизнеса двух стран. Деловым советам в ближайшее время предстоит решить ряд проблемных вопросов, главный из которых - снятие ограничений и обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования. "Бизнес хочет работать в понятных, равных условиях, - подчеркнул Владимир Улахович. - Есть большие перспективы совместной кооперации, в том числе по импортозамещению, совместному продвижению продукции на рынки третьих стран".
В церемонии подписания соглашения приняли также участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич, советник-посланник посольства Беларуси в России Владимир Степук, представители белорусского и российского бизнеса.
Инициативы о создании деловых советов двух стран обсуждались в октябре на V Форуме регионов Беларуси и России и в ноябре на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.-0-
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