Торгпредом России в Беларуси назначен Юрий Золотарев

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торговым представителем России в Беларуси стал Юрий Золотарев. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РФ опубликовано на российском официальном портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.
Юрий Золотарев в течение нескольких лет был заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, когда пост полпреда занимал нынешний посол России в Беларуси Михаил Бабич.
Прежде занимавший пост торгового представителя России в Беларуси Николай Асаул освобожден от должности по собственному желанию. Он пробыл в этой должности восемь месяцев.-0-
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