"Торты "оживают", меняют цвет и форму": знаменитый могилевский кондитер рассказал о сладких трендах

Для Виталия Авсеева выпечка тортов не просто ремесло, которое приносит доход, а самое настоящее искусство. Узнали у известного могилевского кондитера об особенностях "сладкой профессии", трендах нынешнего сезона и идеальных клиентах.

Сладко жить не запретишь

Виталий Авсеев - кондитер с 25-летним стажем. Рассказывая о выборе профессии, не скрывает, что это было в первую очередь решение его родителей. Сам же он хотел заниматься созданием коллекций одежды или ландшафтным дизайном.

После окончания кулинарного училища Виталий был распределен в ОАО "Могилевхимволокно", где долгое время работал кондитером цеха полуфабрикатов производства и общественного питания. Вот уже более шести лет мастер занимается любимым делом дома на своей кухне.

- В создании торта мне больше всего нравится работать именно с декором. Этот творческий процесс больше затягивает, нежели выпекание коржей и приготовление крема, - признается собеседник. - Моя страсть - свадебные торты. Это самые масштабные заказы. Большие и красивые, нежные и дерзкие, скромные и, наоборот, с большим количеством деталей… Это всегда сложно, но очень интересно!

В основном заказы поступают на выходные. В летний свадебный сезон работы в разы прибавляется. Например, бывает, что к субботе нужно сделать сразу три свадебных торта, причем чаще всего с несколькими ярусами. Приготовить их в домашних условиях на небольшой кухне - дело не из простых.

Одни клиенты приходят к мастеру со своими идеями, загоняя в определенные рамки. Другие же, которых Виталий называет идеальными, полностью доверяют его вкусу и фантазии.

- Обычно мы быстро и легко находим общий язык. Идеальный клиент звонит и говорит: видел ваши работы, все нравится! Сделайте нам торт в такой или такой тематике на свое усмотрение, так, как вы его видите, - улыбается Виталий. - Вот с такими заказами очень люблю работать, потому что появляется огромный простор для фантазии. На выходе торт получается даже лучше, чем я ожидал.

Вишенка на торте

Наверняка каждый кондитер назовет один-два торта, которые считает своей гордостью. У нашего мастера в портфолио также имеется свой шедевр. Задумка, как признается Виталий Авсеев, была невероятная.

- Это был торт в морской тематике из пяти ярусов, одним из которых стал аквариум, где плавали настоящие золотые рыбки, - вспоминает кондитер. - Как оказалось позже, мою уникальную идею скопировали столичные кондитеры и выдали за свою. Но мы-то знаем, кто на самом деле был ее автором!

Про отличительную черту своих творений мастер говорить не берется. Правда, клиенты часто признаются, что когда его торт попадается в ленте соцсетей, они сразу догадываются, что автор - Виталий Авсеев.

Мода ежегодно меняется, и дизайнеры в различных сферах стараются не отставать от актуальных трендов. Кондитеры не исключение.

- Еще недавно главным трендом были торты с мастичным покрытием. Клиенты буквально гонялись за мастикой, не разбираясь, вкусная она или нет. Заказывали, после выбрасывали половину торта, но всем так или иначе хотелось видеть на своем праздничном столе именно такой вариант, - говорит Виталий. - Сейчас же на пике популярности кремовые торты с достаточно простым дизайном в стиле минимализм. Используются живые цветы, сухоцветы, травы. Одним словом, в моде природная натуральность.

Кондитерские мечты

Можно ли превратить обычный торт в настоящее шоу? Виталий уверен: да. Каких только десертов сегодня не придумали: парящие, горящие, шоу-торты… Сейчас же к нам пришло еще одно новшество, давно прижившееся в Европе. Это создание 3D мэппинга, благодаря которому торт может "ожить" прямо на глазах гостей, изменить свою форму, цвет и даже произнести поздравления.

- Простыми словами, это проекция на торт. Его готовят в однотонном белом цвете без декора, а потом проектором запускают изображение. Например, ролик с молодоженами или детьми, презентация компании и многое другое, - поясняет кулинар. - Зрелище действительно впечатляет.

О чем мечтает Виталий Авсеев? В первую очередь о собственной кондитерской с большими витринами с подсветкой, где на подставках будут крутиться огромные торты.

- Это скорее кондитерская-студия с открытой кухней, чтобы все посетители могли видеть процесс создания: от замешивания теста до декора готового изделия, - задумчиво произносит Виталий и тут же добавляет: - Главное - любить то, чем занимаешься, тогда всем мечтам свойственно сбываться!

Главный совет начинающим кондитерам от Виталия Авсеева: не жалеть времени и средств на дальнейшее обучение и саморазвитие, посещение мастер-классов.

"Торт без выпечки за 5 минут"

Этот быстрый и совсем простой рецепт вкуснейшего десерта подойдет на тот случай, когда гости вот-вот нагрянут, а у вас нет ничего подходящего к чаю. Готовится быстро и не требует выпечки!

Ингредиенты (из расчета на 5 порций):

сливочное масло - 200 граммов;

сгущенка - 1 банка;

шоколадные шарики (хлопья) - 300-400 граммов.

Приготовление:

Взбиваем миксером сливочное масло и сгущенку до однородной массы. Добавляем шоколадные шарики и все хорошенько перемешиваем. Затем перекладываем массу в миску, заранее застеленную пищевой пленкой, и слегка ее утрамбовываем. Отправляем наш торт в холодильник на пару часов, чтобы он хорошенько застыл. Завершающий этап - украшение торта мастикой, какао, растопленным шоколадом или кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

Марина ВАЛАХ,

газета "7 дней".-0-