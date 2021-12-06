Торжества к столетию БГМУ пройдут 13-17 декабря

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейные торжества в Белорусском государственном медицинском университете пройдут с 13 по 17 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко.

К 100-летию медуниверситета подготовлена большая программа, с которой можно ознакомиться на официальном портале учреждения образования. В юбилейную неделю запланирована международная научно-практическая конференция "Современные технологии в медицинском образовании". На ее полях состоится торжественное открытие экспозиции Музея истории БГМУ, пройдет выставка производителей фармацевтической продукции, медицинских изделий и услуг. 16 декабря будет посвящено совету университета, в этот день запланировано торжественное собрание к 100-летию вуза.

В течение недели будут чествовать работников и студентов университета за достижения в образовательной, научной, медицинской, международной и общественной деятельности. Также пройдет торжественное чествование заслуженных работников и ветеранов БГМУ.

Летопись ведущего медицинского университета Беларуси началась в 1921 году, когда было объявлено об открытии Белгосуниверситета, в состав которого входил и медицинский факультет. Первый выпуск врачей состоялся в 1925 году - дипломы об окончании факультета получил 21 человек.-0-