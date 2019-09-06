Торжества ко Дню танкистов стартовали в Минске

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное собрание, посвященное Дню танкистов, проходит в Центральном Доме офицеров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"День танкистов - праздник, который является признанием выдающихся заслуг танковых войск перед Отечеством. Ведь именно в ходе стратегической наступательной операции "Багратион" танковые войска сыграли важную роль в разгроме мощной группировки противника. При подготовке операции было обеспечено почти шестикратное превосходство в танках и САУ (самоходные артиллерийские установки) над немецкими войсками", - отметил в своем вступительном слове начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев.

Он акцентировал внимание на том, что в этом году много ярких памятных дат, связанных с героической историей страны, в том числе историей танковых войск. "Прежде всего, это 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во время Великой Отечественной войны в противоборстве столкнулись две мировые танковые школы - германская и советская. Победили наша танковая школа, советская танковая промышленность, гений наших полководцев и массовый героизм советских людей", - сказал он.

Торжественное собрание объединило ветеранов и тех, кто сегодня проходит службу в танковых подразделениях. В этом году на праздничные мероприятия также приглашены участники национальной команды, представлявшей Беларусь на Армейских международных играх в танковом биатлоне. Белорусские экипажи заняли победное второе место. Олег Белоконев высоко оценил их выступление. "Белорусские экипажи - единственные из всех участников танкового биатлона на этапе индивидуальной гонки показали 100-процентное поражение мишеней", - подчеркнул он.

Как добавил заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко, активно продолжается оснащение механизированных соединений Вооруженных Сил модернизированными образцами бронетанковой техники. "Сейчас на вооружение поступают танки Т-72Б3, на которых мы успешно выступали на Армейских играх. Кроме того, растет престиж танкистов. Это мы видим по поступлению в Военную академию, всегда есть желающие служить в танковых войсках. Как говорят, броня крепка и танки наши быстры, - сказал он. - Сегодня накануне знаменательного праздника хочу поздравить ветеранов, всех танкистов Вооруженных Сил Беларуси и тех, кто хочет быть танкистом".-0-

Фото Рамиля Насибулина