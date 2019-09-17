Торжества по случаю 30-летия Белорусского Экзархата пройдут в Минске 28-29 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 28-29 сентября пройдут торжества по случаю 30-летия Белорусского Экзархата, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

28 сентября в Свято-Духовом кафедральном соборе будет совершено праздничное всенощное бдение. Центральным событием торжеств станет Божественная литургия, которая будет совершена 29 сентября на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором. Ожидается, что в богослужении примут участие митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архипастыри Белорусского Экзархата и высокие гости в архиерейском сане из Литвы, Польши, России и Украины.

Затем на площадках перед Свято-Духовым кафедральным собором и Духовно-образовательным центром пройдет концерт хоровых коллективов и будет развернута православная выставка-ярмарка. Вечером в концертном зале "Верхний город" состоятся церемония гашения памятного почтового конверта и праздничный концерт.

Торжества пройдут по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.-0-