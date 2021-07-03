Торжества по всей стране: белорусы отмечают 3 июля с радостью и чувством гордости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждый уголок Беларуси сегодня пришел праздник - по всей стране с утра и до поздней ночи развернутся гуляния, концерты, ярмарки, патриотические акции, спортивные ивенты и прочие мероприятия районного, городского и республиканского масштаба, центром которых, конечно, станет столица. Для каждого белоруса найдется в этот день площадка, где он сможет отдохнуть, зарядиться бодростью и позитивом, вспомнить о подвиге предков и почувствовать гордость за то, в какой стране живет, сообщает БЕЛТА.

Минск

В День Независимости в городе пройдет более сотни мероприятий разного уровня. Организовано несколько праздничных площадок. Самых ранних пташек приглашают на спортивный праздник "Радость рассвета" возле "Чижовка-Арены": спортсмены со всей Беларуси будут соревноваться на лыжероллерах, а также за звание лучшего на международном фестивале по гиревому спорту. После 12.00 любителям физической активности можно переместиться в парк 900-летия Минска, где организована работа площадки "Заводской - территория спорта".

С полудня возле Дворца спорта и на площадке Верхнего города зазвучат белорусские мелодии, выступят народные коллективы и звезды белорусской эстрады. В частности, в Верхнем городе минчан и гостей города ждет встреча с заслуженным любительским коллективом Беларуси ансамблем танца "Зубренок" и фольклорно-этнографическим ансамблем "Неруш", такими исполнителями, как Жанет, "Верасы", Ириной Дорофеевой, Валерием Скорожонком, Белорусским государственным ансамблем "Песняры".

Вечером от стелы "Минск - город-герой" разнесется многоголосье "Хора Турецкого", в 21.00 здесь начнется праздничная концертная программа "Споем гимн вместе" с участием звезд белорусской эстрады, творческих коллективов страны. Завершит музыкальный опен-эйр хедлайнер из России.

Праздничные мероприятия состоятся во всех районах столицы: массовые гуляния, торговля и концерты, квесты и конкурсы, мастер-классы, фотозоны и дискотеки с розыгрышами призов. Министерство обороны в семи районах города организует выставку военной техники. На праздничную программу приглашает и Минский зоопарк. А подкрепиться отдыхающие смогут в точках общепита и торговли на 13 площадках.

Финальным аккордом празднований станет грохот красочного фейерверка: ровно в 23.00 его запустят в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена".

Минская область

Всего в нескольких километрах от столицы расположено центральное место празднований Минской области - мемориальный комплекс "Курган Славы". Выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки откроются здесь для посетителей в 12.00. Гости комплекса смогут посмотреть на презентацию региональных рушников, поучаствовать в мастер-классах по вытинанке, художественной игрушке, росписи по дереву, попробовать сложить спортивные парашюты, сделать памятные фотографии в тематических зонах, поучаствовать в мастер-классах от ремесленников и других активностях, купить на ярмарке "Беларусь самобытная" рукотворные сувениры и куклы-обереги, картины и декор для дома, а также мед и свежеиспеченный хлеб.

Настоящая интрига праздника - обещанное организаторами музейное образовательное пространство, где в интерактивной форме представят "парад оживших портретов Хаима Сутина".

Тем, у кого энергии через край, предложат покататься на лошадях и поучаствовать в физкультурно-спортивных развлечениях, таких как мини-гольф, дартс, гиря, городки, кольцеброс. Участвуя в напольной игре "Моя целина", можно будет узнать, какие социально значимые объекты помогали строить студенческие отряды. А на другой площадке можно будет пройти викторину "Анатомия человека", обучиться оказанию первой медицинской помощи и поучаствовать в постановочной операции.

Состоится здесь и еще одна символическая акция - по изготовлению бумажных журавликов. Считается, что загаданное желание сбудется, если смастерить 1 тыс. таких птиц. Участники оригами-акции таким образом пожелают Беларуси оставаться такой же процветающей, мирной и независимой страной. С пожеланиями добра журавликов затем вручат участникам праздника на Кургане Славы.

Праздничные гуляния и шествия, ярмарки, работа тематических площадок, экскурсии по знаковым местам, связанным с Великой Отечественной войной, возложения цветов к мемориалам и памятникам состоятся по всей области. Спортивный фестиваль "Наши победы тебе, Беларусь" организуют на Краснослободском водохранилище в Солигорском районе. Труженики Жодино поучаствуют в акции "Мы - вместе", посвященной Дню Независимости и Дню города.

Брест

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" по традиции станет местом притяжения жителей и гостей областного центра 3 июля. Стартуют мероприятия в 10.00 с возложения цветов к Вечному огню мемориала с участием представителей руководства области и города, дипкорпуса, общественных организаций, трудовых коллективов. Часом ранее такая же церемония пройдет на площади Свободы, где установлен памятник "Освобождение" в честь 47 воинских частей и соединений, освобождавших Брест от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года.

Днем в городских парках и зонах отдыха пройдут народные гуляния. Во всех храмах Брестской епархии состоится праздничный молебен с колокольным звоном. В 21.30 на площадке у главного входа в мемориальный комплекс "Звезда" запланирован большой праздничный концерт лучших солистов и творческих коллективов города. Концерт завершит республиканская акция "Споем гимн вместе!" А в 23.00 небо над крепостью-героем озарит праздничный фейерверк.

Во всех городах и районах области также подготовлены программы празднований. Торжественные митинги состоятся в Кобрине, Лунинце, Малорите, Жабинке, Столине, Иваново, Ляховичах. В Пинске, помимо митинга и возложения цветов к Братской могиле, запланированы речная регата "За Беларусь!", награждение передовиков производства, подведение итогов городского конкурса "Достижения моей страны". В Барановичах пройдет торжественная церемония чествования лауреатов звания "Человек года - 2020". В Березе запланировано театрализованное шествие трудовых коллективов и техники отечественного производства. Повсеместно пройдут выставки-ярмарки, концерты, спартакиады, игровые и развлекательные программы.

Витебск

В северной столице Беларуси праздник откроется митингом на главной площади города. К мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины возложат венки и цветы. На Аллее воинской славы пройдет музыкальная программа с участием духового оркестра. В комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии состоится фестиваль автозвука Hot weekend - 2021. В парках и на площадках учреждений культуры и организаций города будут организованы развлекательные и танцевально-музыкальные мероприятия, выставки, показ документальных фильмов. Завершится праздничная программа красочным фейерверком.

На патриотические акции, спортивные баталии и культурно-развлекательные программы организаторы приглашают новополочан. В городе нефтяников пройдет патриотический автопробег, инициаторами которого выступило ОАО "Нафтан". Автоколонна проследует до мемориального комплекса "Прорыв" в Ушачах. Также на Западной Двине состоится необычная эстафета: от центра гребли до понтонного моста совершат заплыв байдарочники, а затем передадут эстафету пловцам-марафонцам, которые поплывут до центральной набережной городского парка культуры и отдыха. На площадке за дендрарием проведут турнир силачей Strongman U110, где участники на скорость будут тянуть автобус. Также для детей и взрослых в парке организуют различные квесты, викторины, подвижные игры.

Браслав соберет на празднике любителей интеллектуальных и подвижных спортивных игр: в лесопарковой зоне пройдет турнир по шахматам, а на спортплощадке возле местной ДЮСШ состоятся соревнования по мини-футболу "Турнир друзей". В райцентре будут работать тематические и интерактивные площадки, выставка военной техники.

Перед началом всех мероприятий в храмах области пройдет всенародная молитва.

Гомель

Торжественные митинги, возложения венков и цветов к мемориалам воинов-освободителей - неизменные атрибуты празднования Дня Независимости и в Гомельской области. В программе у каждого района и областного центра - концертно-развлекательные площадки, спортивные состязания, велопробеги, арт-проекты и многое другое.

В Гомеле празднования в 10.00 откроет шествие ветеранов, представителей трудовых коллективов и общественных организаций, спортсменов и творческой молодежи. Колонна пройдет от площади Восстания по ул.Советской до пл.Труда. У Вечного огня на торжественном митинге почтят память героев-освободителей, возложат венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Свою долю славы получат и живые герои - обладатели почетного звания "Человек года". После их чествования состоится праздничная концертная программа Гомельского симфонического оркестра, творческих коллективов города.

На площади Ленина праздник "Этнофест" привлечет на интерактивные площадки, мастер-классы, о талантах наших предков расскажет ретро-выставка "Жывуць рамествы продкаў".

Концерты артистов белорусской эстрады порадуют жителей и гостей Рогачева и Хойников. Военнослужащие погранкомендатуры "Лоев" в/ч 1242 в райцентре в полдень опустят на воды Днепра венок в память о погибших при форсировании реки и освобождении края. Показательные выступления пограничных войск можно будет увидеть в амфитеатре Брагина.

Жители Добруша получат в этот день подарок - обновленный после капремонта районный Дворец культуры. Парк культуры и отдыха "Победа" в Мозыре превратится в познавательно-развлекательную площадку: на выбор посетителей - концертные молодежные программы, выставки изделий мастеров, фотозоны, полевая кухня и многое другое.

Представители молодежных субкультур соберутся на фестивале "Заглавная буква - 2021" в Чечерске. В программе - районный конкурс по чирлидингу и бамперболу (веселые сражения в надувных шарах), конкурс красоты и творчества "Мисс и Мистер 2021 года", бег на каблуках. Работающая молодежь Светлогорска отметит праздник чемпионатом по легкой атлетике. Всерайонный фитнес-форум и мотофестиваль проведут в Октябрьском. Турниры по футболу и стритболу среди дворовых команд организуют в Житковичах. Попробовать свои силы в автобатле - гонках на радиоуправляемых машинках - предложат в Речице.

Как и в других городах, завершатся торжества акцией "Споем гимн вместе" и праздничным фейерверком.

Гродно

В Гродно торжества откроются митингом и возложением цветов к памятнику воинам и партизанам в парке им. Жилибера в 10.30. Праздничные локации развернутся в центре города и даже в спальных районах. Одной из основных станет площадь Ленина: весь день гостей праздника здесь ждут концерты и музыкальные программы.

На интерактивные площадки - "Наши бренды", "Шаги к Олимпу", "Зоосад" и другие - горожан и гостей приглашают в парк им. Жилибера. Здесь их также ждут анимационные и музыкальные программы. Пешеходная улица Советская превратится в гродненский Бродвей с бойкой торговлей ремесленников и мастеров. Изюминкой праздничной улицы будут "Концерты на балконе" с живыми выступлениями известных гродненских артистов.

Площадь Тызенгауза станет "Островом безопасности" с тематической интерактивной площадкой. А еще с площади будут стартовать обзорные экскурсии по Гродно на электробусе.

Концертно-развлекательную программу представят в лесопарке Пышки и на смотровой площадке по улице Дарвина. Развлекательные локации будут работать в спальных районах города.

Немало интересного ждет участников праздника в районах области. Одной из фишек Лиды станет парад сельскохозяйственной техники. В Щучине пройдет спортивный флешмоб: одновременно будут поднимать 77 гирь. В Ошмянах запланирован фестиваль карвинга (художественной резки по овощам), главным атрибутом которого станет картофель. В Кореличах откроют интерактивную стену автографов, где каждый, кто придет на праздник, сможет оставить свои пожелания родному краю. А в Гродненском районе проведут конкурс квилтов: участникам праздника предложат создать из лоскутов белорусские символы. Кроме того, в Волковыске откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Казбека Нуржанова.

Могилев

В Могилеве празднование Дня Независимости начнется с торжественного мероприятия "Абаронцам - слава!" к 80-летию обороны города и выставкой военной техники в мемориальном комплексе "Буйничское поле". Зрители увидят реконструкцию воздушного боя с участием самолетов Могилевского аэроклуба ДОСААФ, театрализацию событий начала войны и элементы обороны Могилева. В парке Подниколье будет организован большой детский праздник "Улыбнись, планета, в Могилеве - лето!", а в сквере 40-летия Победы пройдет яркий и веселый фестиваль красок "Импульс колор".

Сразу несколько тематических площадок развернутся в центре Могилева: выставка-ярмарка "Город мастеров" в сквере им. А.И. Герцена, библиотечный праздник "754 года с книгой" и экспозиция "Пасланні продкаў маёй Радзімы" на ул.Ленинской, ярмарка-продажа "Аппетитный город" в Комсомольском сквере. Возле Могилевского областного лечебно-диагностического центра пройдет гастрономический праздник от городских пищевых предприятий, состоится концертная программа.

Программу праздничного дня продолжат презентация арт-объектов проекта "Могилев глазами гостей" на площадке возле Дворца бракосочетаний, концерт оркестра народных инструментов учителей Могилевской детской школы искусств №3 им. М.Н. Солдатова возле музея В.К. Бялыницкого-Бирули, конкурс самых сильных могилевчан "Все будет супер!" возле областного диагностического центра. Кроме того, могилевчанам и гостям города предложат принять участие в театрализованной экскурсии "Ожившая история" по маршруту городская ратуша - ул.Ленинская - площадь Звезд.

Завершится День Независимости в Могилеве на площади Славы. Здесь состоятся концертная программа "Сіла Радзімы - у адзінстве народа!", общереспубликанская акция "Споем гимн вместе!" и праздничный фейерверк.-0-