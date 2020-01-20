Торжественная церемония гашения почтового блока к Году крысы состоялась в Институте китаеведения БГУ

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Торжественная церемония выпуска в обращение и гашения почтового конверта и марки к Году крысы состоялась в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция БГУ в день 28-летия белорусско-китайских дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция, руководитель общества "Беларусь-Китай" Анатолий Тозик отметил: "Сегодня исполняется 28 лет со дня установления Республикой Беларусь как суверенным государством дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой. Все эти годы отношения между нашими странами развивались динамично и системно, мы прошли огромный путь: от первых контактов и, фактически, узнавания друг друга до уровня всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Мы гордимся тем, что наше политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество развивается в атмосфере дружбы, глубокого взаимного уважения и доверия как между руководителями наших государств Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином, так и между нашими народами".

Анатолий Тозик отметил, что сегодняшней дате посвящены два события - торжественный ввод в обращение марки и конверта, приуроченных к Новому году по китайскому календарю, и презентация сборника "Белорусско-китайские отношения в межгосударственных, межправительственных и межведомственных документах (1992-2019 годы)".

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