Торжественное перезахоронение праха Змитрока Бядули состоится 3 ноября в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прах известного белорусского поэта, прозаика и языковеда Змитрока Бядули будет торжественно перезахоронен 3 ноября на Восточном кладбище Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном музее истории белорусской литературы.

Прощание с писателем состоится в филиале музея истории белорусской литературы "Белорусский домик". Вход для желающих проститься с известным писателем будет открыт с 11.00 до 13.00. Торжественная церемония перезахоронения начнется в 14.00 на Восточном кладбище (сектор 26).

Белорусский классик во время Великой Отечественной войны умер в эвакуации в 1941 году около города Уральска (Казахстан), где был похоронен на городском кладбище. "Событие символично пришлось на годовщину 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, а день перезахоронения совпал с датой смерти писателя - 3 ноября. Работа по возвращению праха Змитрока Бядули на родину растянулась на долгие годы. Усилиями государства и общественности завершен круг возвращения на родину одного из славных сыновей белорусской земли", - отметили в музее.

Торжественное перезахоронение праха Змитрока Бядули происходит благодаря организационной поддержке Министерства информации, Министерства культуры, Мингорисполкома, Фонда имени Марии Магдалены Радзивилл, Государственного музея истории белорусской литературы и почитателей таланта белорусского писателя.

Змитрок Бядуля (Самуил Ефимович Плавник) родился 23 апреля 1886 года в деревне Посадец Логойского района Минской области. Вместе с Янкой Купалой работал в газетах "Наша ніва", "Савецкая Беларусь", был редактором детского журнала "Зоркі" и краеведческого "Наш край". Переводил с идиша и украинского языка.-0-