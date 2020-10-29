Торжественную клятву лицеиста принесли 60 первокурсников Лицея МЧС

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня первокурсники Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС в торжественной обстановке произнесли слова клятвы лицеиста. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты Андрей Садовский.
"Участниками церемонии стали 60 первокурсников, которые поступили в Лицей МЧС в нынешнем году. Все они в торжественной обстановке перед лицом педагогов, родителей и гостей принесли клятву - своего рода присягу для лицеистов. Ребята пообещали быть добросовестными, высоко нести честь и достоинство лицеиста, успешно овладевать знаниями", - рассказал Андрей Садовский.
Поздравить со знаменательным событием первокурсников приехал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко, а также начальники Университета гражданской защиты МЧС и его Гомельского филиала, руководитель Гомельского областного управления МЧС и представитель духовенства.
В стенах Лицея МЧС торжественную клятву учащиеся приняли в семнадцатый раз. Всего с момента создания учебного заведения в 2004 году его стены покинул 501 выпускник.-0-