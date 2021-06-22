Товарищеский матч по футболу пройдет в БГУ

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарищеский матч по футболу пройдет 23 июня в БГУ (СК "Университетский"). Мероприятие приурочено к 100-летию БГУ и направлено на демонстрацию вклада белорусского вуза в спортивные достижения нашей страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Игра пройдет в два тайма. В первом сразятся команды "Энергетик-БГУ" и сборная студентов университета. Во втором тайме сыграет профессорско-преподавательский состав против Республиканского центра олимпийского резерва по футболу (РЦОР-БГУ).

За 100-летнюю историю БГУ славится не только выдающимися студентами, преподавателями, учеными, но и спортсменами. Студенты вуза регулярно представляют Беларусь на Олимпийских играх, чемпионатах и кубках мира, Европы, Всемирной и Республиканской студенческой универсиаде, международных турнирах. Обучающиеся БГУ входят в составы национальных сборных команд Беларуси и являются членами клубов по 20 видам спорта.

РЦОР входит в состав БГУ с 1998 года. На его базе тренируются профессиональная сборная по баскетболу "БДУ-Цмокi", женская команда по футболу "Зорка-БДУ" и мужская футбольная "Энергетик-БГУ".

Команде-победителю вручат Кубок матча, а всех участников ждут памятные дипломы.

Организатором турнира выступает кафедра физического воспитания и спорта БГУ. Вход на мероприятие свободный.-0-